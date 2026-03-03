Shinsen awards night 2026: Terre del Reno celebra il merito e lo sport giovanile

Si è svolta sabato 28 febbraio 2026, al Teatro A. Zeppilli di Pieve di Cento, la “Shinsen Awards Night 2026”, la serata dedicata alla premiazione dei giovani atleti della rete Shinsen Academy che si sono distinti nel corso della stagione sportiva per impegno, continuità e risultati.

La società Shinsen Academy non ha sede nel territorio comunale di Terre del Reno, ma l’Amministrazione ha scelto di concedere il patrocinio all’iniziativa in virtù della presenza di due giovani atlete residenti nel Comune, Stella Caniglia e Mia Natalini, già premiate lo scorso anno dall’Ente per i loro risultati sportivi.

A rappresentare il Comune è stata l’assessore Alice Lodi, con deleghe a Sport e Politiche Giovanili, che ha preso parte alla fascia serale della cerimonia e ha premiato personalmente le due giovani atlete, condividendo con le famiglie un momento di grande emozione e orgoglio.



«Lo sport è una palestra di vita – ha dichiarato l’assessore Alice Lodi –. Eventi come questo non celebrano solo i risultati, ma soprattutto l’impegno, la costanza e i valori che accompagnano il percorso di crescita dei ragazzi. Per Terre del Reno è importante essere presenti quando le nostre giovani atlete si distinguono, perché dietro ogni traguardo c’è sacrificio, passione e il sostegno delle famiglie».

L’evento, articolato in due momenti nel corso del pomeriggio e della serata, ha visto la consegna di 47 riconoscimenti tra premi, diplomi di merito e borse di studio sportive, interamente sostenuti dall’organizzazione. Un’iniziativa che mette al centro non solo la performance sportiva, ma anche inclusione, rispetto delle regole, senso di comunità e crescita personale.

La partecipazione dell’assessore e il patrocinio concesso confermano l’attenzione dell’Amministrazione verso lo sport giovanile e verso i percorsi di eccellenza che nascono anche fuori dai confini comunali, ma che hanno radici ben salde nel territorio di Terre del Reno.

