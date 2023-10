DECISIONE SHOCK: I COMMERCIANTI DEL COMITATO ‘CENTOINVETRINA’ SI AUTOSOSPENDONO DA OGNI ATTIVITA’

Da quasi un anno si è costituito il primo comitato autonomo dei commercianti di Cento, nato

dall’amore e dal desiderio di ridare lustro a questa città partendo dal commercio di vicinato e

fare da collante tra amministrazione e varie associazioni.

La volontà e l’entusiasmo erano e sono ancora a mille , ma le vicende e l’atteggiamento

degli ultimi mesi ci ha posto davvero tante domande!



SERVIAMO A QUALCOSA?

SOPRATTUTTO C’E’ DAVVERO INTERESSE A FAR RIPARTIRE IL CENTRO STORICO?

La situazione a livello nazionale non è sicuramente delle migliori, ma a differenza di altri

comuni, invece di unire le forze e rilanciare il nome di CENTO, qui si creano battaglie

assurde creando confusione, amarezza e screditando sempre più questa città!

In questi mesi abbiamo cercato, solamente con le nostre forze, di creare qualcosa che

facesse capire a tutta la cittadinanza e non solo, che a Cento ci sono commercianti che

davvero hanno spirito di iniziativa e fanno di tutto per ridare slancio a questa città ma tutto ci

sembra che non sia servito a nulla.

A tutt’oggi non abbiamo una calendarizzazione degli eventi come a suo tempo richiesti che

aiuterebbero al rilancio del centro storico.

Per questo e tante altre vicende assurde, a malincuore e contro i nostri interessi di amore

per la nostra città, il COMITATO COMMERCIANTI si SOSPENDE da ogni suo incarico e

coinvolgimento di qualsiasi evento!

Parliamo di sospensione e non di scioglimento proprio nella speranza che tutte le parti,

amministrazione e associazioni, ci si fermi e si faccia un patto e piano unico con un solo

obiettivo e interesse CENTO!!!!

Solo allora ritorneremo con lo spirito e la carica che ci ha sempre visto coinvolti in questi

mesi!!!

Grazie e speriamo che questo nostro gesto possa davvero servire a qualcosa altrimenti

avremo una città sempre più vuota, poco sicura e in mano ad altri!

COMITATO CENTO IN VETRINA

