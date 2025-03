Si è Costituito il Gruppo FAI di Cento e Alto Ferrarese: Un Nuovo Impegno per la Valorizzazione del Territorio, l’avv. Claudia Tassinari coordina l’alto ferrarese

È stato costituito il Gruppo FAI di Cento e Alto Ferrarese, un’iniziativa che promette di diventare un punto di riferimento fondamentale per la valorizzazione del ricchissimo patrimonio storico, culturale e naturale della provincia di Ferrara. A capo del nuovo gruppo, che si compone di circa 20 volontari, c’è l’avvocato Claudia Tassinari, una professionista che ha deciso di dedicare il suo impegno e la sua passione alla tutela e promozione del territorio. Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) è da anni sinonimo di impegno per la salvaguardia dei beni culturali e ambientali italiani, e il gruppo di Cento e Alto Ferrarese si inserisce perfettamente in questa missione, con un focus particolare sul territorio ferrarese. La creazione di questo gruppo rappresenta un’opportunità unica per valorizzare e riscoprire i luoghi più suggestivi della provincia, che purtroppo a volte rimangono nell’ombra, nonostante la loro grande importanza storica e culturale. L’avvocato Claudia Tassinari, nella sua veste di coordinatrice, ha sottolineato come il progetto del gruppo FAI di Cento e Alto Ferrarese sia strettamente legato a un forte senso di comunità e di identità territoriale. “Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sulla necessità di preservare e promuovere il nostro patrimonio, affinché le generazioni future possano vivere e apprezzare la bellezza dei luoghi che caratterizzano la nostra storia”, ha dichiarato la coordinatrice. Il gruppo si propone di promuovere iniziative di sensibilizzazione e progetti di recupero, restauro e valorizzazione dei luoghi di interesse storico, artistico e naturale del territorio. Tra le prime attività in programma, il gruppo intende organizzare visite guidate, eventi culturali, ma anche coinvolgere i cittadini in progetti di cura e tutela dei beni comuni. Un’attenzione particolare sarà riservata anche alle aree meno conosciute della provincia, ma che racchiudono tesori nascosti che meritano di essere valorizzati.

Il gruppo FAI di Cento e Alto Ferrarese è composto da circa 20 volontari, tra cui appassionati di storia, arte e natura, che, sotto la guida dell’avv. Tassinari, lavoreranno insieme per creare un legame più forte tra il territorio e la comunità. La forza di questo progetto risiede proprio nella passione e nel coinvolgimento dei volontari, che mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio. La provincia di Ferrara è ricca di luoghi straordinari, spesso poco conosciuti, che meritano attenzione e cura. Dal Castello Estense di Ferrara, simbolo della città, alle chiese storiche di Cento, dai palazzi storici ai parchi naturali, il patrimonio culturale e naturale di questa area è vasto e variegato. Il gruppo FAI di Cento e Alto Ferrarese si propone di sensibilizzare la comunità locale, le scuole e le istituzioni sulla bellezza di questi luoghi, coinvolgendo anche i giovani in un percorso di conoscenza e rispetto per il territorio. Il gruppo FAI di Cento e Alto Ferrarese punta a creare una rete di collaborazioni con le amministrazioni locali, le associazioni culturali, le scuole e tutte le realtà del territorio, per organizzare attività comuni e sviluppare progetti di tutela e valorizzazione. L’obiettivo è quello di trasformare Cento e l’Alto Ferrarese in un punto di riferimento per chi desidera scoprire e conoscere la storia, l’arte e la natura di questa straordinaria area. Il gruppo FAI di Cento e Alto Ferrarese, sotto la guida dell’avv. Claudia Tassinari, ha tutte le carte in regola per diventare una risorsa fondamentale per il territorio. Con il suo impegno, la sua passione e la partecipazione attiva dei volontari, questo gruppo darà sicuramente un contributo significativo alla valorizzazione del nostro patrimonio. Un progetto che non solo mira a tutelare il passato, ma anche a costruire un futuro più consapevole e rispettoso del nostro patrimonio culturale e ambientale.

L’Avv. Claudia Tassinari coordinatrice FAI Cento e Alto Ferrarese

