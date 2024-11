Si è spento Sergio Romano Perdonati presidente provinciale dei Panificatori – il cordoglio di Confcommercio

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Si è spento stamani (31 ottobre) all’età di 86 anni Sergio Romano Perdonati, presidente provinciale dei Panificatori di Confcommercio Ferrara e decano dell’Arte Bianca. Il suo storico forno creato dal padre Otello, è un autentico faro nel settore della Panificazione fin dall’ottobre del 1949 riprendendo un autentica tradizione familiare ed è situato nella centralissima via S.Romano all’angolo con via delle Volte, a Ferrara. Confcommercio Ferrara si stringe attorno alla famiglia Perdonati nel ricordo di un uomo e di un imprenditore sempre in prima linea nella promozione e valorizzazione della Coppia di Pane, “Sergio Perdonati è stato un autentico punto di riferimento nella cultura della Panificazione, il suo forno era meta delle visite di chef, di esperti del settore e di troupe televisive da mezzo mondo curiose di conoscere da vicino i segreti della Coppia, la sua fragranza il suo aroma inconfondibile” ha ricordato Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio. “Perdonati anche in questi anni complessi per il settore è stato sempre presente esprimendo professionalità, passione ed umanità. le sue capacità artigianali indiscusse hanno rappresentato un autentica eccellenza per il nostro territorio e la sua vita si può davvero dire che era legata in maniera forte al suo lavoro di Panificatore” Ha sottolineato il direttore generale Davide Urtban. Sergio lascia la moglie Silva e le figlie Emanuela e Raffaella.

