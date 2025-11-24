Si riunisce la Consulta Civica di Cento-Penzale

si terrà venerdì 28 novembre 2025 ore 18:30

Si preannuncia molto interessante e “calda”, in considerazione degli argomenti all’ordine del giorno che saranno affrontati, la prossima riunione della Consulta Civica di Cento-Penzale che si terrà venerdì 28 novembre 2025 dalle ore 18:30 presso la “Sala dell’identità civica Albano Tamburini” del Palazzo del Governatore in Piazza del Guercino.

Infatti saranno in discussione fra gli altri:

1) la questione della prevista “chiusura del Ponte Nuovo” che dovrebbe essere disposta dall’aprile al novembre 2026 (salvo “imprevisti” non valutati in fase di programmazione dell’intervento);

2) la vicenda dell’Istituto Comprensivo n.4 alla luce della “reale documentazione disponibile” ed a seguito di diversi interventi pubblici di contrastante orientamento apparsi sulla stampa e nel web;

3) l’espressione da parte della Consulta Civica di Cento-Penzale del parere “obbligatorio e non vincolante” sul progetto di intervento edilizio nell’area “ex Sim Bianca”;

4) la gestione strade: pulizia periodica, caditoie, tombini ecc. come da capitolati di appalto;

5) la situazione finanziaria debitoria del Comune di Cento;

nonché ulteriori punti anch’essi interessanti ma di minor rilievo e/o impatto sociale/mediatico rispetto a quelli precedentemente indicati.

Alla riunione sono naturalmente stati invitati il Sindaco Accorsi, il Vicesindaco Salatiello e gli Assessori Gaiani e Bozzoli.

La riunione della Consulta è aperta al Pubblico: i Cittadini potranno partecipare con brevi interventi o rivolgere domande e chiedere chiarimenti sulle diverse questioni in discussione.

E’ prevista la partecipazione di genitori ed insegnanti interessati alle vicende dell’IC4 come pure quella di diversi cittadini interessati all’intervento nell’area ex Sim Bianca, e di altri cittadini interessati a capire le cause della situazione di degrado delle strade e delle aree pubbliche più in generale (parchi, giardini pubblici, ecc.).

A tutti dovrebbe interessare la “Situazione finanziaria debitoria del Comune di Cento”; forse l’argomento potrebbe sembrare “specialistico” e poco “pressante” rispetto a questioni di maggiore attualità ed immediatezza temporale, e quindi attirare meno persone interessate ad una questione che invece dovrebbe essere sempre al centro dell’interesse civico e del confronto politico locale.

Il Presidente della Consulta Civica di Cento-Penzale,

Lucio Russo.

