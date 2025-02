Sibille, dell’artista Clara Brasca: inaugura sabato 8 marzo, alle ore 11.00, Pinacoteca Il Guercino

L’iniziativa, proposta dall’Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità, in occasione della ricorrenza dedicata alla Donna, si proporrà come un dialogo tra un’interpretazione strettamente contemporanea del tema e quella tradizionale, magistralmente rappresentata dalla celebre Sibilla dipinta dal Guercino nel 1620 che, dopo essere stata esposta nelle ultime grandi mostre dedicate al pittore seicentesco, è rientrata in esposizione nelle sale della Pinacoteca, sua sede abituale per deposito della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. La mostra è a cura di Valeria Tassinari, autrice del testo di presentazione. Durante il periodo dell’ esposizione saranno dedicati alcuni momenti ulteriori di approfondimento al tema, tra i quali una conferenza del professor Giuseppe Capriotti, docente di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università di Macerata, e l’allestimento di una mostra di incisioni antiche derivate da diversi dipinti e disegni di Sibille realizzati dal Guercino in diversi momenti della sua prolifica carriera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...