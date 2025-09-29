  • Lun. Set 29th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

SICUREZZA: RISSA CON COLTELLO TRA STUDENTI, LA LEGA CHIEDE AZIONI IMMEDIATE 

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Set 29, 2025
Post letto da: 250

“La gravissima rissa con coltello a pochi metri da un istituto superiore è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. È il segnale che un degrado sociale tipico delle grandi città sta bussando alle nostre porte, e che il fenomeno delle baby gang non è più un problema lontano. È stato davvero brutto vedere il video in cui diversi studenti, in buona parte di origine nordafricana, si sono presi a calci e pugni, trasformando un parco pubblico in un ring. 

L’augurio è che le forze dell’ordine riescano a identificare tutti i responsabili, che dovranno assumersi la responsabilità delle loro azioni.

Non possiamo inoltre non osservare come le politiche anti bullismo – sbandierate dal sindaco sui media nazionali – non sembra siano state molto efficaci. Ora è il momento di azioni immediate, non più di promesse.

Chiediamo un piano sicurezza concreto e veloce: potenziamento massiccio della videosorveglianza e tolleranza zero per ogni atto di violenza, fino ad arrivare, se sarà necessario, al presidio fisico delle forze dell’ordine agli ingressi delle scuole. Dobbiamo agire ora, prima che Cento diventi un terreno di conquista per queste pericolose dinamiche da branco. La sicurezza dei tanti ragazzi per bene non è negoziabile: la Lega non starà a guardare.” Lo dichiarano Luca Cardi e Alex Melloni, rispettivamente segretario e capogruppo della Lega a Cento. 

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Terre del Reno: raccolti 35 chili di rifiuti e quasi un chilo di mozziconi in piazza Pertini
Set 29, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
RENAZZO: Domenica 5 ottobre apre la personale di Marzia Melloni
Set 29, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
PORTOMAGGIORE: scappa dai Carabinieri e li aggredisce. Arrestato.
Set 29, 2025 Comando Carabinieri

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca