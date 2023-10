SICUREZZA STRADALE IN VIA DEL PIOPPO E IN VIA EINAUDI, BRUNO E MELLONI INTERROGANO LA GIUNTA

“Da diverso tempo alcuni residenti di via del Pioppo, situata nel capoluogo, lamentano la mancanza di illuminazione pubblica in un tratto importante della suddetta via. Sempre gli stessi residenti riportano alcune criticità nella viabilità come i frequenti episodi di circolazione contromano dei veicoli, e un uso eccessivo della stessa in quanto utilizzata come collegamento tra via del Curato e via Rigone.” è quanto si legge in un’interrogazione a prima firma Gerlando Bruno, consigliere comunale eletto nelle file della lista civica Avanti Cento, condivisa anche dal capogruppo della Lega Alex Melloni. Ma i problemi non finiscono qui: “Ai residenti si aggiungono anche quelli della vicina via Einaudi, dove a causa di un numero insufficiente di stalli di sosta, prevale il parcheggio selvaggio il quale crea ostacolo e, in alcuni tratti, preclude il senso alternato dei veicoli”.

Bruno e Melloni fanno poi notare che “la circolazione contromano e la scarsa illuminazione sono una combinazione molto pericolosa per quanto riguarda la sicurezza stradale” e poi spiegano come la precedente Amministrazione comunale avesse “iniziato un percorso di dialogo coi residenti, sia per quanto riguarda la situazione dei parcheggi, che per quanto riguarda l’illuminazione”. Nella conclusione dell’atto ispettivo i consiglieri non risparmiano una stoccata alla Giunta Accorsi – “Nonostante le numerose sollecitazioni ad oggi l’amministrazione in carica non sembra aver adottato alcuna azione per venire incontro alle richieste dei residenti in questione.” Da qui la decisione dei due di presentare un’interrogazione a risposta scritta per sapere “se, come e con quali tempi questa Amministrazione intenda agire per risolvere i problemi sopra indicati”.

