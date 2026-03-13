SICUREZZA SUL LAVORO: LE ISTITUZIONI FERRARESI UNITE PER LA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI

Approvato il Protocollo quadro per promuovere la cultura della prevenzione e della legalità tra gli studenti delle scuole superiori della provincia.

Si è tenuto presso Palazzo Giulio d’Este, presieduto dal Prefetto, un importante tavolo di coordinamento volto a rafforzare la sinergia istituzionale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’incontro ha anche rappresentato l’occasione per l’approvazione del contenuto del Protocollo Quadro per la promozione di iniziative informative e formative rivolte agli istituti scolastici del territorio che sarà sottoscritto successivamente.

All’incontro erano presenti l’Assessore Angela Travagli per il Comune di Ferrara, Walter Laghi per la Provincia, Maria Mancino e Rosa Maria Saraceno in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il Direttore provinciale INAIL Davide Lumia, la Direttrice provinciale INPS Rosa De Simone, Antonia Maria Guglielmin per l’AUSL, Cecilia Mielati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, Fabrizio Tassinati e Riccardo Grazzi per la CGIL, Luigi Baiano e Giuseppe Tagliavia per la CISL, Massimo Zanirato per la UIL, Francesco Tura dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e Alberto Alberti con Carlo Magri per l’ANMIL.

Le Istituzioni presenti hanno espresso con forza la volontà di non limitare la sicurezza a un mero adempimento normativo, ma di valorizzarla come un vero e proprio cambio culturale. L’obiettivo condiviso è far sì che i ragazzi delle scuole superiori possano entrare nel mondo del lavoro non solo informati sui rischi, ma pienamente consapevoli dei propri diritti e doveri.

E’ piuttosto ricco e consolidato il patrimonio di esperienze formative rivolte alle scuole, operato spesso dalle singole Istituzioni in modo autonomo con metodologie diversificate che ora il nuovo protocollo punta a mettere a sistema.

L’INPS, ad esempio, ha già sperimentato con successo un progetto a livello regionale per diffondere la cultura previdenziale tra gli studenti di ogni ordine e grado, raggiungendo migliaia di ragazzi attraverso interventi mirati e l’attivazione di percorsi di stage. Anche l’INAIL mette a disposizione il proprio “Dossier Scuola”, una raccolta decennale di progettualità nazionali e regionali che spaziano dalla legalità alla sicurezza specifica, offrendo moduli strutturati che servono da riferimento per la formazione di docenti e studenti. L’AUSL contribuisce con un’esperienza consolidata nell’utilizzo di metodologie interattive, che evitano la lezione frontale per privilegiare l’analisi di casi reali e il confronto diretto, ponendo particolare enfasi sulla salute, l’igiene del lavoro e gli aspetti psicosociali dell’inserimento professionale.

Parallelamente, l’Agenzia Regionale per il Lavoro realizza percorsi volti a illustrare ai giovani i canali di accesso al mercato e gli strumenti contrattuali, includendo la possibilità di ospitare le classi presso le proprie sedi per rendere più tangibile la conoscenza dei servizi per l’impiego. Anche le Organizzazioni sindacali hanno maturato una profonda competenza nel portare la realtà del mondo del lavoro direttamente tra i banchi di scuola, favorendo momenti di dibattito in cui sono gli studenti stessi a parlare delle proprie esperienze per far emergere la percezione reale del rischio e della legalità. Infine, questo panorama formativo si completa con il contributo dell’ANMIL, che punta sull’impatto emotivo delle testimonianze dirette degli infortunati per scuotere l’attenzione dei ragazzi, e con l’approccio dei Consulenti del Lavoro, che utilizzano strumenti innovativi e coinvolgenti come i videogiochi per promuovere la cultura della legalità in modo accattivante per le nuove generazioni.

Per garantirne l’efficacia e l’integrazione strutturale nella didattica, l’avvio del progetto è stato fissato all’anno scolastico 2026/2027. La scelta evita interventi estemporanei o oneri burocratici di fine anno, permettendo ai Consigli di Classe di programmare i moduli formativi e le adesioni già a partire da settembre.

E’ allo studio la possibilità di dare una prima anticipazione del progetto in occasione dell’evento conclusivo del concorso “La strada per andare lontano”, in programma prossimamente all’ex Teatro Verdi di Ferrara, alla presenza di una vasta platea di studenti, docenti e dirigenti scolastici di tutta la provincia già coinvolti in quell’occasione sui temi della sicurezza stradale.

