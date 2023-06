Silvia Pedriali, Presidente ASCOM CENTO: “Solidarietà alle attività che hanno subito ‘spaccate'”

In primo luogo voglio esprimere la piena solidarietà di Ascom nei confronti degli operatori del Commercio e della Ristorazione che nei giorni scorsi hanno visto le loro attività devastate da spaccate e furti (link al nostro articolo)- commenta Silvia Pedriali, presidente della delegazione Ascom a Cento – all’entità del furto si sono sommati i danni ingenti a negozi e bar. Attività commerciali che sono il frutto di investimenti e sacrifici che i nostri imprenditori hanno fatto nel corso degli anni. Il tema della sicurezza serale in città e nel forese si ripropone purtroppo in tutta la sua gravità e a questo scopo chiederemo a breve un incontro con il sindaco Edoardo Accorsi e l’assessore alla Sicurezza Mario Pedaci per avere un quadro delle iniziative e delle collaborazioni messe in campo a tutela delle imprese, che hanno necessità di precise e concrete rassicurazioni” conclude la presidente Pedriali.

