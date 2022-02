SISMA DEL REGGIANO: Il punto dal Centro Operativo

Terminato incontro presso il centro operativo di Protezione Civile di Marzaglia a Modena, con Prefetto, Sindaco, Responsabile della Protezione Civile ed in collegamento con Questore, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Presidente della Provincia e i sindaci del territorio. Sopralluoghi e verifiche proseguiranno nella notte, ad edifici e infrastrutture, sia nel reggiano che nel modenese. Tanto spavento tra i cittadini, qui provati dai terremoti del 1996 e soprattutto del 2012, ma per ora non si registrano danni a cose e persone. Rimarranno aperte tutta notte la sala operativa regionale di Bologna, dove si e’ recata Assessore regionale Priolo e i coordinamenti della protezione civile di Modena e Reggio Emilia, dove e’ presente l’assessore regionale Mammi. Un grande grazie a tutti coloro che stanno operando sul campo, vicini ai cittadini, al servizio delle comunità locali. Così come ringrazio il Capo della Protezione Civile nazionale Curcio e la per il Governo la Ministra Lamorgese, in stretto contatto con noi gia’ dai primi minuti successivi alla prima scossa.

