Solidarietà di Ascom Confcommercio alle attività di vicinato colpite dal nubifragio del 17 agosto

“Intendiamo essere vicini agli associati nell’alto Ferrarese – in particolare nel comune di Bondeno – e a Ferrara colpiti dalla furia del maltempo nella serata di ieri (mercoledì 17) – interviene Marco Amelio, Presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – e da subito i nostri funzionari in specifico su Bondeno stanno contattando i soci e verificando l’entità dei danni subiti per poi formulare un quadro chiaro e preciso dei danneggiamenti” . “A questo proposito – aggiunge Davide Urban, Direttore generale di Ascom Ferrara – ci attiveremo a favore dei nostri associati per mettere in funzione gli strumenti di intervento economico – previsti dagli enti bilaterali – che possono essere un primo supporto per quelle attività che abbiano subito danni o stop forzati da tali eventi atmosferici “Per eventuali segnalazioni i soci Ascom potranno rivolgersi scrivendo a prontoascom@ascomfe.it

