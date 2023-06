Sono aperti tre nuovi bandi di concorso per entrare a far parte del personale del Comune di Cento, dedicati ad aumentare le risorse destinate in particolare ai servizi finanziari e ai servizi dei sistemi informatici

👩‍💻Servizio sistemi informativi:

n.1 posto funzionario dei sistemi informatici per il quale è richiesta almeno una laurea triennale o vecchio ordinamento in Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Matematica, Fisica, Scienze dell’informazione, Statistica.

n. 1 posto funzionario amministrativo contabile per il quale è richiesto almeno il possesso della laurea triennale o vecchio ordinamento.

📊Servizi finanziari:

n.1 posto funzionario per il settore servizi finanziari per il quale è richiesto il possesso della laurea triennale o vecchio ordinamento in discipline economiche, giuridiche, scienze politiche o dell’amministrazione, matematica e statistica.

Queste posizioni sono importanti all’interno del nostro ente e consentono di crescere dal punto di vista professionale ed umano: stiamo cercando giovani laureati, dinamici e motivati, che siano a loro agio con le nuove tecnologie.

👉Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito dello Sportello Telematico del Comune di Cento, alla sezione (https://sportellotelematico.comune.cento.fe.it/bandi-concorso-aperti)bandi di concorso (https://sportellotelematico.comune.cento.fe.it/bandi-concorso-aperti). (https://sportellotelematico.comune.cento.fe.it/bandi-concorso-aperti)

