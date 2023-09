SOSPENSIONE DEL PUNTO NASCITA AL 31 DICEMBRE: Il Sindaco Accorsi “Prendiamo atto della decisione della AUSL di Ferrara e delle motivazioni …”

Il “Prendiamo atto della decisione confermata dalla AUSL di Ferrara e delle motivazioni che hanno portato alla scelta di prorogare la sospensione del punto nascita. Martedì avremo una riunione della commissione speciale sull’Ospedale, in cui poterci confrontare direttamente con l’AUSL, insieme ai commissari presenti. Da parte dell’Amministrazione, continua l’impegno quotidiano – in tutte le sedi, specie quelle istituzionali – per preservare, difendere e valorizzare i servizi sanitari nel territorio, dimostrandolo fattivamente, in primis verso i cittadini, lasciando da parte le speculazioni politiche delle quali siamo continuamente testimoni.”

