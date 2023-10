Sostenere i commercianti di via Mazzini ad ARGENTA – l’intervento di Ascom Confcommercio

“Siamo preoccupati dalla situazione espressa dagli operatori che insistono su via Mazzini e che stiamo seguendo con attenzione – commenta Alessandro Draperis, presidente della delegazione Ascom Confcommercio ad Argenta – A suo tempo avevamo chiesto all’Amministrazione comunale di spostare l’inizio dell’intervento al 2024 ed in subordine di realizzare i lavori appena conclusa la Fiera a settembre scorso.

Di fatto il cantiere si è aperto però solo in questi giorni”. “Ovviamente – prosegue il presidente della delegazione – c’è il rischio che il peggioramento del tempo atmosferico possa poi comportare di arrivare sotto il periodo natalizio che è risaputo è il momento clou per lo shopping: una fase importantissima anche in considerazione della complessità economica che vivono le attività di vicinato. Chiediamo inoltre al Comune di predisporre un meccanismo di compensazione o comunque un piano di ristori che possano tamponare l’inevitabile disagio che i commercianti dovranno subire. E’ vero che tali intervento è inevitabile ma è altrettanto vero che si deve impedire che il “costo” ricada sulle spalle degli operatori del Terziario” conclude il presidente Draperis.

Mi piace: Mi piace Caricamento...