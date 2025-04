SPACCATA ALLA PISCINA DI CENTO: Molti danni e bottino di pochi spiccioli

Nottetempo, i soliti ignoti, hanno forzato una porta dell’impianto natatorio comunale, Dopo essere entrati ed abbattuto un’altra porta negli spogliatoi/docce degli uomini, si sono recati nell’atrio principale forzando la macchina per distribuzione bevande calde cercando del denaro (pochi spiccioli). Poi, indisturbati, nonostante l’entrata in funzione del sistema di allarme antifurto, se ne sono usciti utilizzando le porte a spinta dell’ingresso principale. Immediatamente allertate le forze dell’ordine si sono recate sul luogo avviando le indagini per tentare di risalire ai ladri ormai in fuga. Sul furto indagano i carabinieri della Compagnia di Cento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...