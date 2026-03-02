Spazio Lavoro 2025-26: l’atto finale all’IIS F.lli Taddia di Cento

di Stefania Genovese

Venerdì 27 febbraio, alle ore 11.00, il nostro istituto ha ospitato l’evento conclusivo del progetto Spazio Lavoro Scuole 2025-26, un percorso di orientamento che da quattro anni accompagna studentesse e studenti nelle loro scelte future.

Dopo i saluti istituzionali e gli interventi di Cisl Emilia Romagna, Teatro dell’Argine, Cisl Ferrara, ITS Maker e Centro per l’Impiego, è andata in scena la performance teatrale:

“MBA. Modello Base di Adolescente” realizzata insieme alle classi 4^I e 4^M.

L’MBA è una figura simbolica: una creatura “a metà tra un prototipo e una promessa”, che porta sulle spalle lo zaino e il peso delle scelte che attendono ogni giovane.

Il pubblico è diventato parte attiva dello spettacolo, scegliendo le “carte” che guidavano il percorso dell’MBA. Ogni scelta ha aperto una strada diversa, mostrando quanto identità e futuro siano sempre il risultato di un lavoro condiviso.

Il teatro, ancora una volta, si è confermato un potente strumento di orientamento: uno spazio dove sperimentare, sbagliare, rimettersi in gioco e costruire consapevolezza.

Il messaggio che portiamo a casa è chiaro: nessuno cresce da solo.

Il futuro si costruisce passo dopo passo, carta dopo carta, insieme alla comunità educante che sostiene le nuove generazioni.

