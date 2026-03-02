  • Mar. Mar 3rd, 2026

Cronaca

Spazio Lavoro 2025-26: l’atto finale all’IIS F.lli Taddia di Cento

DiGiuliano Monari

Mar 2, 2026
di Stefania Genovese

Venerdì 27 febbraio, alle ore 11.00, il nostro istituto ha ospitato l’evento conclusivo del progetto Spazio Lavoro Scuole 2025-26, un percorso di orientamento che da quattro anni accompagna studentesse e studenti nelle loro scelte future.

Dopo i saluti istituzionali e gli interventi di Cisl Emilia Romagna, Teatro dell’Argine, Cisl Ferrara, ITS Maker e Centro per l’Impiego, è andata in scena la performance teatrale:
“MBA. Modello Base di Adolescente” realizzata insieme alle classi 4^I e 4^M.

L’MBA è una figura simbolica: una creatura “a metà tra un prototipo e una promessa”, che porta sulle spalle lo zaino e il peso delle scelte che attendono ogni giovane.

Il pubblico è diventato parte attiva dello spettacolo, scegliendo le “carte” che guidavano il percorso dell’MBA. Ogni scelta ha aperto una strada diversa, mostrando quanto identità e futuro siano sempre il risultato di un lavoro condiviso.

Il teatro, ancora una volta, si è confermato un potente strumento di orientamento: uno spazio dove sperimentare, sbagliare, rimettersi in gioco e costruire consapevolezza.

Il messaggio che portiamo a casa è chiaro: nessuno cresce da solo.
Il futuro si costruisce passo dopo passo, carta dopo carta, insieme alla comunità educante che sostiene le nuove generazioni.

Giuliano Monari

