Stabilire una linea di collaborazione diretta con CLARA – la richiesta delle associazioni e dei consorzi del litorale – Lidi di Comacchio

Stabilire un contatto diretto, il prima possibile, ed una collaborazione concreta con CLARA: è questa in sintesi la richiesta al centro dell’incontro sul tema rifiuti promosso nei giorni scorsi da Ascom Confcommercio e Confesercenti e condivisa con le diverse realtà in rappresentanza dei diversi consorzi che operano sui Lidi di Comacchio: Associazione degli stabilimenti balneari di Porto Garibaldi, AsBalneari, Cesb di Estensi e Spina, Consorzio Esercenti Spina, Nuovo Consorzio Lido Nazioni, Cooperativa Lido di Volano.

Tra i punti principali, la richiesta a CLARA di potenziare fin dalla primavera (e per l’intera stagione turistica) il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia dei cassonetti. Di particolare poi importanza la necessità, improrogabile, di arginare con decisione il fenomeno incivile dell’abbandono di rifiuti (in particolare degli ingombranti). Per questo il tavolo di coordinamento ha chiesto di istituire almeno quattro isole ecologiche sul litorale – distribuite in modo omogeneo – per la raccolta differenziata accompagnando la loro installazione e funzionamento con una capillare quanto massiccia campagna di informazione e non solo: infatti a CLARA si chiede di rafforzare i dispositivi per individuare (attraverso le cosiddette foto trappole) gli autori degli abbandoni. Associazioni ed operatori hanno così indicato alcuni obiettivi di minima ma che vengano considerati indispensabili e prioritari prima della stagione balneare 2023 con lo scopo di avere un cura ed un decoro come merita il nostro litorale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...