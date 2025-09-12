  • Ven. Set 12th, 2025

dal 1996 network di informazione

Cronaca

stellato: i Carabinieri sequestrano 4 chili di marijuana.

Set 12, 2025

Set 12, 2025
Proseguono le attività “antidroga” dei Carabinieri nella provincia estense.

Dopo l’arresto ad opera dei militari di Cento – martedì scorso – di due persone, con il contestuale sequestro di 700 gr di hashish, 2 etti circa di cocaina e 7.000 euro in contanti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portomaggiore e i colleghi della Stazione di Ostellato, ieri sera, hanno perquisito il luogo di lavoro di uno dei due soggetti, dove hanno rinvenuto oltre 4 chili di marijuana.

Dopo il sequestro, l’uomo – un 34enne residente in provincia – è stato denunciato all’Autorità giudiziaria estense per detenzione a fini di spaccio anche del nuovo ingente quantitativo di droga.

Comando Carabinieri

