“STORIA DI UN DNA BENEDETTO”: LA PRESENTAZIONE DELLE DIVISE 2023/24

Si alza il velo sulle nuove divise della Sella Cento: lunedì 25 settembre alle 18:00 verranno infatti presentate le canotte che Capitan Toscano e compagni indosseranno a partire dall’esordio in campionato, previsto il 1 ottobre con Forlì.

La conferenza stampa “Storia di un DNA Benedetto” si terrà presso la sede di Banca Patrimoni Sella & C. a Bologna, nella suggestiva sede della Galleria del Leone in via Rizzoli e non sarà aperta al pubblico; sarà, invece, trasmessa in diretta streaming così che tutti gli appassionati biancorossi possano godersi uno dei momenti più attesi della preseason della Benedetto.

