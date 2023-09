“STORIA DI UN DNA BENEDETTO”: PRESENTATE A BOLOGNA LE DIVISE 2023/24 DELLA SELLA CENTO

Si è tenuta presso la sede bolognese di Banca Patrimoni Sella & C., nella suggestiva cornice della Galleria del Leone, la presentazione delle nuove divise della Sella Cento per la stagione 2023/2024, disegnate dallo sponsor tecnico B.Box e realizzate da Geff.

Il primo ad intervenire è il presidente della Benedetto XIV Gianni Fava: “Sono onorato di essere ospite in una sede così prestigiosa, che vedrà il lancio delle nuove divise a pochi giorni dalla bellissima conferenza stampa di presentazione della squadra. Essere qui oggi a ribadire questa vicinanza con Sella è molto importante, e voglio sottolineare che questa presentazione fuori da Cento, a Bologna, è il segno del consolidamento della nostra realtà e della volontà di aprirsi anche al di fuori del nostro territorio centese, per poter rimanere il più a lungo possibile ad alti livelli”.

Ha preso poi la parola Paolo Giorsino, Vicedirettore Generale di Banca Patrimoni Sella & C.: “Il nostro modo di fare banca, quello che risponde alla tradizione ed ai principi della cultura dei Sella, è entrare davvero nei territori, costruendo un legame forte con le persone basato sul rispetto e la partecipazione”, ha spiegato. “La squadra di Cento è una delle espressioni della passione delle persone, e per noi è un onore e un piacere affiancare la città nel sostenerla”.

Successivamente, è stato il Club Manager Alessandro Livreri a commentare le nuove divise: “Volevamo due maglie diverse e dico grazie ad Andrea Balboni per averle realizzate: le maglie sono diverse anche per una scelta commerciale, permettendo ai tifosi di poterne avere due. La scelta è quella di conservare la tradizione a casa nostra e di far conoscere il nostro DNA in tutta Italia, perché la Benedetto è uno spirito che può essere amato da chiunque”. A fianco del Club Manager è intervenuto il Responsabile della comunicazione Francesco Ricciardi: “Le divise sono figlie di un’idea condivisa dal nostro staff comunicazione e di una ricerca portata avanti con Andrea Balboni per creare due uniformi che potessero riflettere è il DNA di Cento e, soprattutto, piacere ai nostri tifosi”.

Andrea Balboni, titolare dello sponsor tecnico B.Box, ha invece svelato alcuni dettagli sulla realizzazione delle uniformi 2023/24: “Abbiamo fatto un lavoro eccezionale insieme al responsabile marketing, anche quest’anno collaborando con l’azienda spagnola Geff, e credo che il risultato finale sia molto soddisfacente: spero porti bene in vista della stagione”.

A chiudere, poi, la presentazione sono stati il Capitano della Benedetto XIV Daniele Toscano e Coach Matteo Mecacci.

Il capitano biancorosso ha commentato così le nuove divise, che insieme ai suoi compagni indosserà nel corso della stagione difendendola ogni partita: “Questa non è solo una maglia, ma qualcosa in cui si identificano oggi e lo hanno fatto in questi 60 anni di storia, migliaia di persone. Sono onorato di far parte di questa comunità, di indossare questa maglia e di esserne il capitano.”

L’allenatore senese ha invece ricordato il lavoro svolto dalla Società negli ultimi anni sia sul campo che fuori: “La nuova maglia è bella ma negli ultimi anni siamo stati abituati bene, grazie a chi lavora per creare questi prodotti commerciali. Io preferisco la divisa nera perché rimarca meglio i dettagli del DNA, gli stessi che vogliamo mettere in atto noi attraverso le nostre prestazioni per rendere vincenti queste nuove divise.”

Thomas Marzioni foto

