STRADE GELATE: Caldarone (fdi) “Perché l’amministrazione comunale, nonostante l’allerta, non ha fatto nulla?”

“Cento – spiega Francesca Caldarone (fdi) – si risveglia con le strade completamente gelate a causa delle basse temperature di questa notte. Perché – si domanda il consigliere – l’amministrazione comunale, nonostante l’allerta non ha fatto nulla? Ha forse finito i soldi per acquistare il sale?” Gli automobilisti – prosegue Caldarone -si sono ritrovati in estrema difficoltà nel percorrere le strade centesi e delle Frazioni, così come i ragazzi che si sono recati a scuola, hanno rischiato di cadere e farsi male sui marciapiedi completamente ghiacciati.

Perché, dunque, l’amministrazione comunale, nonostante l’allerta non ha fatto nulla? Fate un favore ai centesi, – incalza il consigliere – dimettetevi e lasciate lavorare chi vuole bene a questa città. Sindaco, le foto falle per la tua prossima candidatura e non per andare sui giornali facendo credere che a Cento vada tutto bene”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...