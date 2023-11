SUBCONSCIO APRE LA NUOVA STAGIONE DELL’HALFTIME SHOW E LANCIA IL PODCAST “FROM THE ARENA”

Una doppia sorpresa quella che la Benedetto XIV regalerà ai propri tifosi in occasione della sfida di questa domenica che vedrà la Sella Cento affrontare la HDL Nardò tra le mura amiche della Baltur Arena.

Torna, infatti, l’Halftime Show, lo spettacolo che anima l’intervallo delle partite dei biancorossi esaltando i giovani talenti della musica e dello spettacolo. Ad aprire questa nuova stagione del divertimento sarà il cantante bolognese Subconscio, al secolo Giulio Campaniello: più che un nome d’arte, Subconscio è un contenitore, una vera e propria miscela di stili che porta sul palco (o, in questo caso, sul parquet) la sua sensibilità artistica e personale, la sua introspezione e le sue influenze musicali.

Anche per questa stagione, poi, la Benedetto potrà contare sul sostegno concreto di due sponsor radicati sul territorio come Agriturismo Monteborre e I Pazzi di Flemming: gli ospiti dell’Halftime Show saranno infatti accolti nelle camere dell’agriturismo, premiato con 5 Girasoli da Agriturismo Italia, e potranno cenare e trascorrere le loro serate nel locale di Piazzale Bonzagni.

Non solo l’Halftime Show, però: ad intrattenere tifosi ed appassionati ci sarà, già da giovedì, anche From The Arena, il nuovo podcast ideato dal team comunicazione della Benedetto XIV e sponsorizzato da Visual Brand, l’affermata azienda con sede a Dosso che ha realizzato appositamente per la società centese una sala podcast all’avanguardia dove realizzare contenuti di primo livello.

From The Arena non sarà solo un podcast di basket: oltre ai giocatori della Sella, saranno anche gli ospiti dell’Halftime Show ed altri personaggi pubblici a prendere posto dietro ai microfoni della Visual Brand Room. Il primo ospite ad intervenire, quindi, è stato proprio Subconscio, pronto a raccontare la sua visione artistica e tanto altro nella prima

puntata di From The Arena.

From The Arena è già disponibile su Spotify e su YouTube, dove sarà possibile non solo ascoltarlo ma anche guardarlo.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-0aQuDQ3jHY

Spotify: https://open.spotify.com/episode/3PPpmF5Z12qxa9dqTjl9cv?si=m8DKy5c9Qm6IBeLmNTlBGg&nd=1

