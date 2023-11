TEATRO: doppio appuntamento di apertura del cartellone “teatro dialettale”

In arrivo il doppio appuntamento di apertura del cartellone “teatro dialettale” con “I Centesi di ArDin” e la loro nuova e divertente commedia, “Cal bròt vizièt…” !

Uno spettacolo in collaborazione con “Gruppo Clima”, dove ogni riferimento a fatti o persone, non sarà del tutto casuale…infatti, da sempre le situazioni più comiche ed esilaranti nascono da fatti realmente accaduti nella vita di tutti i giorni : problemi, imprevisti, guasti, rotture, l’età che avanza; ma se a raccontare queste storie sono i tecnici che corrono di casa in casa per aggiustare caldaie e condizionatori allora…le risate sono assicurate!!!

Una commedia innovativa, sebbene nel solco della tradizione centese, che affronta col sorriso le diavolerie dell’età moderna.

Sul palco:Giorgio Bonzagni, Stefano Pesci, Matteo Remondi, Alessandro Ramin, Stefano Caselli, Carlo Gallerani, Roberto Cristofori, Filippo Caselli, Stefano Cavallari, Marco Gallerani, Davide Vezzani Sauro Galuppi, Giuseppe Soffritti, Paolo Zacchini e Claudio Gemini.

Regia: Alessandro Ramin

Scenografie: Giulio Pilato, Fausto Finetti

Trucco: Profumeria “Elisyum”

Parrucche e acconciature: “Dalla cute ai capelli”di Emanuela Stupazzoni

Suggeritrici: Annarosa Ansaloni, Maurizia Cristofori, Cinzia Cavicchi, Daniela Vancini, Ondina Zocco, Carla Govoni

In scena Venerdì 17 e sabato 18 novembre – alle ore 21.

