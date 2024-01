TEATRO: La ‘prima volta’ di Paolo Conticini affascina il pubblico di Cento-VIDEO

Paolo Conticini legge, canta e racconta un po’ di sé: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica che gli dà la possibilità di esprimersi come attore… è solo l’inizio di un percorso artistico in continua evoluzione, ricco di soddisfazioni nel cinema, in tv e in teatro. Il teatro Pandurera ha accolto con entusiasmo questo artista a ‘tuttotondo’ che svela e rivela quello che, a volte, accade nella vita di molti di noi. E nel suo appassionato racconto un po’ ci ritroviamo.

