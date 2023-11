TEATRO: “NOVANTA NOVESIMO CANCELLO” di Vincenza Tomaselli

Il prossimo 25 novembre alle ore 19 all’Avanguardia Art Club di Ferrara si svolgerà un evento legato all’opera letteraria “NOVANTA NOVESIMO CANCELLO” di Vincenza Tomaselli. Un racconto che spiega senza vergogna i confini dentro cui può vagare il comportamento umano pur di sottrarsi all’identificazione di se stesso. Novantanove sono i cancelli da superare per annientare il mal di vivere e conquistare la felicità. Novantanove ostacoli interiori da sconfiggere per raggiungere la pace di anima e corpo. Novantanove storie marchiate a fuoco sulla pelle della protagonista che emulano un cammino iniziatico fatto di partenze e ritorni, impennate e cadute rovinose. Un viaggio emozionante alla scoperta di sé e di una vita vissuta come un reato da scontare. Lo spettacolo teatrale ispirato al libro è stato portato in scena in diversi teatri con protagonista l’attrice Annalisa Insardà

