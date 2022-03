Teatro Pandurera- Cento. Il Teatrino di Renazzo presenta OPERAZIONE RISCATTO Venerdì 18 e Sabato 19 marzo

Venerdì 18 e Sabato 19 marzo 2022 -alle ore 21- doppio appuntamento con il divertimento e il cartellone “dialettale” in compagnia de Il Teatrino di Renazzo e la commedia brillante Operazione Riscatto.Elaborazione teatrale a cura della Compagnia. Regia Davide Collari

Una sprovveduta banda di onesti e incensurati renazzesi improvvisa un rapimento a scopo di estorsione. Sembra andare tutto per il meglio ma ben presto le cose finiscono per complicarsi e, sempre più incapaci di governare gli eventi, non gli resta che confidare nell’aiuto Divino.

