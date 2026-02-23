  • Lun. Feb 23rd, 2026

Cronaca

Teatro Pandurera di Cento: Prosa- “Sarto per signora”

DiGiuliano Monari

Feb 23, 2026
Dopo una gioventù molto libertina, il dottor Moulineaux conduce una vita tranquilla e rispettabile con la moglie Yvonne. Sopraffatto però dai suoi vecchi demoni, accetta un appuntamento galante al Ballo dell’Opera con una sua paziente, Suzanne Aubin. Ma, nonostante le maldestre distrazioni del suo domestico Etienne, Yvonne ha scoperto tutto!
Chiede allora aiuto al suo goffo e poco collaborativo amico Bassinet, che gli affitta un piccolo appartamento, occupato precedentemente da una sarta, da usare per i suoi incontri amorosi. Appena installato con la sua amante nell’appartamento, il nostro stimato dottore si ritrova coinvolto in una successione di visitatori stravaganti e indesiderati: dalla suocera al marito della sua amante, dal proprietario del locale alle clienti della sarta, da una sua ex amante per finire a sua moglie stessa. Questi “invasori” trascineranno Moulineaux in un vortice di bugie, stratagemmi, colpi di scena, equivoci esilaranti e situazioni rocambolesche dal ritmo frenetico.

In questa messa in scena l’adattamento dei dialoghi è stato reso leggermente più moderno, favorendo così l’immediatezza del linguaggio e la fruibilità da parte del pubblico odierno, l’ambientazione spostata appena qualche anno avanti, ai primi del novecento, la colonna sonora sarà originale e sottolineerà i momenti più salienti e divertenti, contribuendo al ritmo rutilante di questa commedia dai meccanismi perfetti.

Regia: Marco Belocchi

Giuliano Monari

