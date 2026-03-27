TEATRO – PROSA: ENZO IACCHETTI e ANTONELLA CIVALE in BUONGIORNO MINISTRO!

di Jordi Galceran

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, Venerdì 27 marzo p.v. alle ore 21, in arrivo lo spettacolo di PROSA con Enzo Iacchetti e Antonella Civale, Buongiorno Ministro!

Una prima assoluta per l’Italia, scritta dallo spagnolo Jordi Galceràn, un mix di comicità grottesca e imprevedibile, talvolta romantica, mai volgare, scritta in modo elegante e indimenticabile da una delle penne più geniali della drammaturgia spagnola.

Sul palco Enzo Iacchetti e Antonella Civale , due mattatori irresistibili che non risparmiano al pubblico una successione quasi senza sosta di esilaranti gag e battute pirotecniche. Al loro fianco, diretti da Ferdinando Ceriani, Ermenegildo Marciante, Elisabetta Mandalari e Gigi Palla.

Autrice Jordi Galceran, traduzione Pino Tierno.

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