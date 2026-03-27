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Cronaca

TEATRO – PROSA: ENZO IACCHETTI e ANTONELLA CIVALE in BUONGIORNO MINISTRO!

DiGiuliano Monari

Mar 27, 2026
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di Jordi Galceran

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, Venerdì 27 marzo p.v. alle ore 21, in arrivo lo spettacolo di PROSA con  Enzo Iacchetti e Antonella Civale, Buongiorno Ministro! 

Una prima assoluta per l’Italia, scritta dallo spagnolo Jordi Galceràn, un mix di comicità grottesca e imprevedibile, talvolta romantica, mai volgare, scritta in modo elegante e indimenticabile da una delle penne più geniali della drammaturgia spagnola.
Sul palco Enzo Iacchetti e  Antonella Civale , due mattatori irresistibili che non risparmiano al pubblico una successione quasi senza sosta di esilaranti gag e battute pirotecniche. Al loro fianco, diretti da Ferdinando Ceriani, Ermenegildo Marciante, Elisabetta Mandalari e Gigi Palla.

Autrice Jordi Galceran, traduzione Pino Tierno.

Giuliano Monari

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