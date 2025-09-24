‘Tecnologia ed Intelligenza artificiale, alleati a fianco dell’agente immobiliare’ – il 1° ottobre nella sala conferenze di Confcommercio Ferrara

Tecnologia ed Intelligenza artificiale, alleati a fianco dell’agente immobiliare. Si svolgerà il 1° ottobre (dalle ore 10 a mezzogiorno) nella sala conferenze di Confcommercio Ferrara (in via Baruffaldi 14/18) il seminario organizzato e promosso da Federazione Italiana Mediatori ed Agenti d’Affari (FIMAA) del sistema Confederale. “L’incontro vuole essere un momento formativo in tempo reale sulle nuove esigenze del mercato – commenta il presidente provinciale di Confcommercio, Marco Amelio che mercoledì prossimo (01.10 ndr) aprirà il seminario – sopratutto in relazione a queste tematiche di grande valore innovativo” I saluti istituzionali proseguiranno con Cristina Boni, presidente provinciale di FIMAA ed Ivano Venturini presidente regionale della stessa Federazione. La mattinata, coordinata da Davide Urban, direttore generale di Confcommercio, vedrà come partner di eccezione il portale immobiliare per eccellenza in Italia ossia “idealista” (idealista.it). Due i relatori ossia Luca Frassi – co Ceo – che interverrà su “Intelligenza Artificiale al servizio della professione: un alleato, non un sostituto” e a seguire Simone Comi – Sales Enablement Project Manager – “L’agente immobiliare al centro del mercato: acquisire e vendere con la tecnologia”: “N

el corso dell’incontro – spiegano i due manager – illustreremo la visione di idealista sull’impiego dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie nel settore immobiliare, strumenti imprescindibili per consentire ai professionisti del settore di offrire servizi sempre più in linea con le esigenze degli utenti. Gli agenti immobiliari continueranno a costituire il perno del mercato, rappresentando una scelta fondamentale per coloro che desiderano vendere, acquistare o affittare un immobile, a condizione che sappiano utilizzare in modo appropriato le tecnologie a loro disposizione.” A conclusione ci sarà una sessione di domande e risposte.

