Tecopress: Il Sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi “intraprenderemo ogni tipo di azione in nostro potere”

Cari concittadini, come avrete appreso sulla stampa, è notizia di questi giorni la profonda crisi che stanno vivendo in questi giorni i lavoratori della Tecopress di Dosso. Come da notizie uscite, devo ahimè confermare che l’azienda ha manifestato l’intenzione di avviare le procedure di licenziamento, per numerosi dipendenti interni, a seguito di una ristrutturazione economica interna. Dal momento che abbiamo appreso noi stessi la notizia, qualche giorno addietro, ci siamo attivati con la proprietà, per chiedere lumi e cercare di intraprendere una strada che possa evitare questi licenziamenti; abbiamo inoltre attivato la provincia di Ferrara e la regione Emilia Romagna per chiedere un intervento immediato delle istituzione. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini, ha incaricato l’assessore regionale Vincenza Colla per la creazione di un tavolo di concertazione su più livelli, che sarà attivato nelle prossime ore; dunque posso assicurare che tutte le istituzioni si sono attivate in maniera sinergica, collaborando proficuamente. Infine ci stiamo confrontando giorno per giorno, con i sindacati che difendono i diritti dei lavoratori e che in queste ore, hanno intrapreso ogni azione possibile per scongiurare il peggio. Assieme al gruppo consiliare di Terre Unite, stiamo preparando un ordine del giorno, da discutere in un consiglio comunale straordinario, ad avente oggetto “Attenzione e sensibilizzazione sulla situazione Tecopress”, in modo da poter attivare qualsiasi canale, a qualsiasi livello politico a nostra disposizione, per scongiurare la crisi. La situazione non è semplice, anche perché ad oggi, la proprietà non ha ancora condiviso con le parti sociali e gli enti territoriali, un piano industriale chiaro sul lungo periodo. Posso garantire che io in qualità di Sindaco di Terre del Reno e la mia giunta, intraprenderemo ogni tipo di azione in nostro potere per aiutare i lavoratori e le loro famiglie, assicurando la nostra vicinanza. Il vostro Sindaco Roberto Lodi

Mi piace: Mi piace Caricamento...