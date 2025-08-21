TERRE DEL RENO: Aggredisce i Carabinieri, arrestato trentacinquenne.

Nella mattinata del 20 agosto, i Carabinieri di Terre del Reno hanno arrestato un trentacinquenne straniero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nei giorni scorsi i militari della locale Stazione avevano ricevuto alcune segnalazioni in merito ad un uomo che aveva arrecato disturbo all’interno di un bar.

Nella mattinata del 20 u.s., i Carabinieri hanno rintracciato il soggetto e hanno proceduto alla sua identificazione. Il trentacinquenne, però, alla richiesta di esibire i documenti, ha iniziato a dimenarsi, strattonando e spingendo i militari, tanto da provocare ad uno di loro lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Arrivata in supporto un’autoradio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cento, gli operanti sono riusciti ad immobilizzare l’uomo e trarlo in arresto. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno trovato un coltello da cucina occultato nei pantaloni del trentacinquenne, pertanto è stato deferito per l’ipotesi di reato di porto abusivo d’arma, nonché per le norme inerenti il soggiorno, perché verosimilmente non in regola con i documenti. Trascorsa la notte nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Terre del Reno l’uomo, al termine dell’udienza di convalida nel corso della quale l’arresto è stato convalidato, nella mattinata del 21 agosto è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla PG del luogo di domicilio in attesa del processo.

