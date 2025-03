Terre del Reno: Conclusa la prima fase del progetto di educazione stradale nelle scuole

Si è conclusa con successo la prima fase del progetto di educazione stradale nelle scuole materne, primarie e secondarie di Terre del Reno, un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per sensibilizzare i più giovani sulle regole della sicurezza stradale. Il progetto ha coinvolto bambini e ragazzi di diversi plessi scolastici, attraverso un percorso educativo progressivo che ha unito teoria e pratica per insegnare l’importanza del rispetto delle regole stradali.



La prima fase ha visto il coinvolgimento delle scuole materne, con attività ludico-educative e un percorso di segnaletica stradale progettato per insegnare ai più piccoli il significato dei principali cartelli stradali e delle strisce pedonali. I bambini hanno potuto imparare giocando, grazie a un percorso interattivo creato appositamente per loro.



Nelle scuole primarie, il progetto si è concentrato sugli alunni delle classi quarte, che hanno approfondito le norme della circolazione con l’aiuto di esperti e delle vigilesse del Comune. Anche le classi terze medie del plesso di Sant’Agostino e le sezioni del plesso di Mirabello hanno partecipato attivamente alle attività, ampliando le proprie conoscenze sulle regole della strada e sul comportamento corretto da tenere in bicicletta e come pedoni.



Adesso il progetto entra nella sua seconda fase, che prevede un percorso di educazione stradale ancora più pratico, con il coinvolgimento diretto degli studenti in simulazioni e attività all’aperto. Per la bella stagione, si sta lavorando alla possibilità di realizzare esercitazioni con l’uso di automobiline elettriche anziché biciclette, per rendere l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente.



Durante l’evento conclusivo della prima fase, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con l’amministrazione comunale e con le vigilesse, partecipando a una giornata di sensibilizzazione che ha sottolineato l’importanza di un comportamento responsabile sulla strada fin dalla giovane età.



“L’educazione stradale è fondamentale per la sicurezza dei nostri ragazzi e per costruire cittadini più consapevoli. Siamo orgogliosi di questo progetto e della partecipazione entusiasta di alunni e insegnanti. Adesso proseguiremo con attività sempre più pratiche, per rendere l’apprendimento ancora più efficace”, ha dichiarato il Sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi.



Anche l’Assessore alla Scuola, Elisabetta Zavatti, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questo progetto rappresenta un’opportunità preziosa per i nostri studenti, che hanno modo di imparare le regole della strada in un contesto educativo e stimolante. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, dalle insegnanti alle forze dell’ordine, fino ai bambini e ragazzi che hanno partecipato con grande interesse”.



L’amministrazione comunale ringrazia tutte le scuole coinvolte, il personale docente e le forze dell’ordine che hanno collaborato alla buona riuscita di questa iniziativa, e invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti sulla seconda fase del progetto.

