TERRE DEL RENO: In arrivo i rimborsi per i danni della grandinata del luglio 2023

L’amministrazione comunale informa che sono finalmente in arrivo i contributi a favore dei cittadini e delle attività produttive colpite dalla violenta grandinata del luglio 2023, un evento che ha segnato profondamente la nostra comunità.



Con la rendicontazione inviata alla Regione, il Comune di Terre del Reno ha certificato 430 pratiche relative ai privati per un importo complessivo di oltre 1,8 milioni di euro e 22 pratiche relative alle attività economiche per circa 311 mila euro. Si tratta di numeri che confermano quanto il nostro territorio sia stato uno dei più danneggiati a livello regionale: il primo per i danni subiti dai cittadini e il secondo per quanto riguarda le aziende, in gran parte di piccola e media dimensione. Le imprese più grandi, essendo assicurate contro eventi calamitosi, non hanno presentato domanda.

La Regione ha già approvato e assegnato le risorse richieste. Attualmente manca solo il trasferimento materiale delle somme nelle casse comunali, dopo il quale il Comune procederà immediatamente con la liquidazione dei contributi. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico direttamente sul conto corrente indicato nei moduli di domanda presentati da cittadini e imprese.



Il sindaco Roberto Lodi sottolinea: «Questa è una notizia importante e attesa da tanti. Le famiglie e le imprese hanno vissuto mesi difficili, e ora finalmente siamo alla fase conclusiva. Terre del Reno è stato il Comune più colpito a livello regionale per i danni ai privati e il secondo per le aziende, e credo sia doveroso che i nostri concittadini vedano riconosciuto il loro diritto ad un sostegno concreto. Non appena le somme saranno accreditate, saremo pronti a procedere senza ritardi con i bonifici. Ma il nostro impegno non finisce qui: continueremo a chiedere alla Regione ulteriori risorse, perché i danni reali sono stati molto più elevati rispetto ai contributi massimi previsti di 5.000 euro per i privati e 20.000 euro per le attività produttive. Il nostro obiettivo è che nessuno resti indietro».



L’amministrazione comunale ribadisce la propria vicinanza ai cittadini e agli operatori economici che hanno subito danni ingenti e assicura che informerà tempestivamente la popolazione non appena i fondi saranno disponibili e le liquidazioni potranno partire. Questo passaggio rappresenta un segnale di speranza e di ripartenza per il territorio, che ancora una volta ha dimostrato forza, resilienza e spirito comunitario nell’affrontare le difficoltà.

