Terre del Reno: In funzione anche le altre due casette dell’acqua

L’amministrazione comunale di Terre del Reno informa i cittadini che anche le casette dell’acqua situate nelle località di Dosso e San Carlo sono state messe in funzione e sono operative. Con queste attivazioni, ora tutte le località principali del comune – Dosso, Sant’Agostino, San Carlo e Mirabello – dispongono di una casetta dell’acqua, garantendo un servizio capillare e accessibile ai cittadini. Nei giorni scorsi, erano già state messe in funzione quelle in Piazza Pertini a Sant’Agostino e in Piazza Matteuzzi a Mirabello.

Le tessere per il servizio, disponibili al costo di 5 euro con 1 euro di credito pre-caricato, possono essere acquistate presso il Bar Italiano di Giada SRLS a San Carlo, il Bar La Sosta di Sitta Marco a Dosso, la Tabaccheria Edicola Bruschi a Sant’Agostino e l’Angolo del Pane Petronelli e Falavena SNC a Mirabello. Le tessere possono essere ricaricate direttamente presso le casette o, in alternativa, l’acqua può essere prelevata anche senza tessera, inserendo le monete direttamente nella casetta. Il costo dell’acqua è di 0,05 € al litro per l’acqua a temperatura ambiente e per l’acqua fredda, mentre per l’acqua gasata è di 0,10 € al litro.

L’assessore all’Ambiente Gianfranco Guizzardi ha dichiarato che “l’installazione di queste nuove casette dell’acqua rappresenta una promessa mantenuta. Fin dall’inizio, ci eravamo impegnati a garantire un servizio uniforme per tutti i cittadini e oggi possiamo dire di aver raggiunto questo obiettivo. Un’iniziativa concreta che migliora la qualità della vita e contribuisce alla sostenibilità ambientale.”

Il sindaco Roberto Lodi ha sottolineato l’importanza del servizio per l’intero territorio, evidenziando come “questa iniziativa rappresenti un impegno concreto per il benessere dei cittadini e la sostenibilità. L’installazione delle casette dell’acqua in tutte le principali località del comune dimostra la volontà di offrire servizi efficienti e moderni, contribuendo alla riduzione dell’uso della plastica e garantendo a tutti l’accesso a un’acqua di qualità. È anche il risultato di un preciso impegno preso in campagna elettorale e mantenuto dall’amministrazione comunale, confermando l’attenzione ai bisogni del territorio e dei suoi cittadini. Terre del Reno continua a investire in soluzioni che migliorano la quotidianità e il rispetto dell’ambiente.”

