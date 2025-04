Terre del Reno: incontro tra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo produttivo e agricolo

Si è svolto presso il municipio di Terre del Reno un incontro tra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo produttivo e agricolo. Un appuntamento fondamentale, per impostare un nuovo percorso con l’assessore Gianfranco Guizzardi fresco di nuova delega alle attività produttive e i soggetti economici del territorio, in cui l’Amministrazione ha voluto avviare un confronto aperto e diretto con chi ogni giorno rappresenta le esigenze delle imprese del territorio. Il sindaco Roberto Lodi ha aperto l’incontro aggiornando i presenti sulle interlocuzioni in corso con la Regione Emilia-Romagna, in particolare con l’assessora Priolo, in merito ai temi strategici della viabilità e delle aree produttive, con riferimento anche al progetto della Cispadana: “Siamo tutti d’accordo sull’importanza strategica di questa infrastruttura per il futuro economico del territorio”. Lodi ha inoltre ribadito la volontà dell’Amministrazione di continuare a sostenere il tessuto economico locale attraverso una politica fiscale attenta, ricordando che Terre del Reno è uno dei Comuni con le aliquote più basse dell’Alto Ferrarese: “Le nostre scelte vanno nella direzione della competitività e della sostenibilità per le imprese. Questo riconoscimento da parte delle categorie ci stimola a proseguire su questa strada”. A seguire, l’assessore alle attività produttive Gianfranco Guizzardi, ha illustrato alcune idee e proposte per il futuro, tra cui un possibile bando natalizio e un’iniziativa itinerante per raccontare le storie di imprese e famiglie del territorio. “Dietro ogni attività c’è una storia, una famiglia, una comunità. Valorizzare questo patrimonio umano è parte della nostra visione. L’incontro è stato molto positivo: c’è stata disponibilità, ascolto e la volontà comune di costruire percorsi condivisi”, ha dichiarato Guizzardi. Le associazioni di categoria, da parte loro, hanno espresso la necessità di mantenere il livello attuale di fiscalità agevolata e di rafforzare la pressione nei confronti della Regione su alcuni temi critici, come la normativa urbanistica e la flessibilità richiesta al PUG per territori come quello ferrarese. Tra le richieste emerse, anche quella di costituire un tavolo delle Attività Produttive stabile e rappresentativo, in grado di dare continuità al dialogo avviato e affrontare insieme le sfide comuni. “È un primo passo – conclude il sindaco Lodi – ma è anche il segno concreto della nostra volontà di collaborare e mettere le basi per un confronto permanente con il mondo dell’impresa. Solo insieme possiamo rendere il nostro territorio più forte, attrattivo e pronto ad affrontare le sfide del futuro.”

