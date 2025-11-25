TERRE DEL RENO: Lavori di asfaltatura straordinaria

Il Comune di Terre del Reno informa i cittadini che stanno per prendere il via i lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria su alcune importanti vie del territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, la qualità della circolazione e il decoro degli abitati. Gli interventi, aggiudicati alla ditta Costruzioni Ital Strade S.r.l., rappresentano un investimento complessivo di 500.000 euro da parte del Comune, oltre a un contributo del Comune di Cento per il tratto di via Prampolini.

Il programma dei lavori interesserà più tratte: a Dosso via Prampolini e via Verdi, mentre a Mirabello sarà riqualificata via Giovecca. Le lavorazioni prevedono il rifacimento del manto stradale e interventi mirati a migliorare sicurezza e fruibilità, tra cui il rifacimento del marciapiede e nuovi stalli di sosta in via Verdi e la realizzazione di una pista ciclabile su corsia riservata in via Giovecca. L’avvio del cantiere è previsto indicativamente nei primi giorni di dicembre, con un ordine programmato che partirà da via Prampolini a Dosso, proseguirà su via Giovecca a Mirabello e si concluderà su via Verdi a Dosso. Durante le lavorazioni potranno essere adottate temporanee modifiche alla viabilità, comunicate con adeguato preavviso ai residenti.

“Come promesso, partono i lavori di asfaltatura, e sono particolarmente soddisfatto dell’intervento su via Prampolini, che avevamo annunciato e che i cittadini attendevano da tempo,” dichiara il sindaco Roberto Lodi. “Ringrazio anche il Comune di Cento per il cofinanziamento che ha reso possibile questo tratto e tutti i tecnici che hanno seguito la progettazione delle varie riasfaltature. I tempi tecnici sono purtroppo sempre estremamente lunghi, e capisco che da fuori possa sembrare difficile comprenderlo, ma assicuro che tutti quanti sono sempre pienamente al lavoro. Stiamo mettendo il massimo dell’impegno per portare i risultati a casa e continuare a migliorare le nostre strade, i nostri paesi e la qualità della vita dei cittadini.”

