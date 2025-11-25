  • Mar. Nov 25th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

TERRE DEL RENO: Lavori di asfaltatura straordinaria

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Nov 25, 2025
Post letto da: 157

Il Comune di Terre del Reno informa i cittadini che stanno per prendere il via i lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria su alcune importanti vie del territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, la qualità della circolazione e il decoro degli abitati. Gli interventi, aggiudicati alla ditta Costruzioni Ital Strade S.r.l., rappresentano un investimento complessivo di 500.000 euro da parte del Comune, oltre a un contributo del Comune di Cento per il tratto di via Prampolini.

Il programma dei lavori interesserà più tratte: a Dosso via Prampolini e via Verdi, mentre a Mirabello sarà riqualificata via Giovecca. Le lavorazioni prevedono il rifacimento del manto stradale e interventi mirati a migliorare sicurezza e fruibilità, tra cui il rifacimento del marciapiede e nuovi stalli di sosta in via Verdi e la realizzazione di una pista ciclabile su corsia riservata in via Giovecca. L’avvio del cantiere è previsto indicativamente nei primi giorni di dicembre, con un ordine programmato che partirà da via Prampolini a Dosso, proseguirà su via Giovecca a Mirabello e si concluderà su via Verdi a Dosso. Durante le lavorazioni potranno essere adottate temporanee modifiche alla viabilità, comunicate con adeguato preavviso ai residenti.

“Come promesso, partono i lavori di asfaltatura, e sono particolarmente soddisfatto dell’intervento su via Prampolini, che avevamo annunciato e che i cittadini attendevano da tempo,” dichiara il sindaco Roberto Lodi. “Ringrazio anche il Comune di Cento per il cofinanziamento che ha reso possibile questo tratto e tutti i tecnici che hanno seguito la progettazione delle varie riasfaltature. I tempi tecnici sono purtroppo sempre estremamente lunghi, e capisco che da fuori possa sembrare difficile comprenderlo, ma assicuro che tutti quanti sono sempre pienamente al lavoro. Stiamo mettendo il massimo dell’impegno per portare i risultati a casa e continuare a migliorare le nostre strade, i nostri paesi e la qualità della vita dei cittadini.”

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
BONDENO: INCIDENTE SENETICA: LA PROVINCIALE VIRGILIANA VERRÀ CHIUSA DOMANI MATTINA (MERCOLEDÌ 26 ORE 8.45) PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEL TRENO E DEGLI ULTIMI MEZZI
Nov 25, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
IL PD ACCUSA IL GOVERNO PER COPRIRE PROPRIE RESPONSABILITÀ, Il Coordinamento di Fratelli d’Italia Cento non ci sta alle accuse del PD
Nov 25, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Cento, Capodanno straordinario a Cento: un nuovo spettacolo accende la Rocca
Nov 25, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca