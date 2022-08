TERRE DEL RENO: Malore alla guida, muore un 63enne del luogo, si tratta di Giuseppe Simioli

Intervento dei Carabinieri della Stazione di Terre del Reno che, ieri sera alle 22.30, chiamati dal 118, poiché sulla Strada Statale- loc San Carlo- un 63enne del luogo, Giuseppe Simioli, mentre era alla guida della propria auto, era deceduto a causa di un malore. L’uomo, probabilmente sentendosi male, si era fermato con il veicolo a bordo strada, senza causare incidenti. Il dramma è avvenuto verso le 22,30 in via Statale, a San Carlo, all’altezza del civico 105, a pochi metri da dove Simioli viveva. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie.

