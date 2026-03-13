  • Ven. Mar 13th, 2026

Terre del Reno: Nuove attività aprono e investono sul territorio

Giuliano Monari

Nuove attività che aprono e investono sul territorio. È il segnale positivo che arriva da Terre del Reno dove nei giorni scorsi sono state inaugurate due nuove realtà commerciali: la gelateria Charlie Brown a Mirabello, con la nuova gestione di Mariel e Diego, e la nuova sede di SL Studio Immobiliare, nata con l’obiettivo di offrire un servizio immobiliare moderno e professionale.
Due inaugurazioni che si aggiungono ad altre attività avviate negli ultimi mesi e anche agli ampliamenti di alcune aziende del territorio già comunicati in precedenza dall’amministrazione comunale, segnali concreti della vitalità del tessuto economico locale.
Alle inaugurazioni, come avviene abitualmente, l’amministrazione comunale è stata presente per portare il proprio saluto e il proprio sostegno alle nuove attività: in queste occasioni erano presenti il sindaco Roberto Lodi e gli assessori Gianfranco Guizzardi e Alice Lodi, a testimonianza dell’attenzione dell’ente verso chi decide di investire sul territorio.
«Ogni nuova apertura è un segnale importante – commenta l’assessore alle Attività produttive Gianfranco Guizzardi – perché dimostra come il nostro territorio continui a essere attrattivo per chi decide di investire, lavorare e costruire qui la propria attività. La presenza dell’amministrazione alle inaugurazioni non è solo un gesto simbolico, ma un modo concreto per dimostrare vicinanza e incoraggiamento a chi avvia un nuovo progetto imprenditoriale che contribuisce ad arricchire il nostro territorio».
Secondo l’assessore, il ruolo dell’amministrazione è quello di creare le condizioni per sostenere questo dinamismo economico. «Negli ultimi anni i Comuni hanno dovuto affrontare aumenti significativi dei costi, a partire dalle spese energetiche e dal costo del personale. Parliamo complessivamente di rincari che, se sommati, arrivano a sfiorare il milione di euro. Nonostante questo l’amministrazione ha scelto di non scaricare questi aumenti sui cittadini e sulle imprese, mantenendo invariata la tassazione comunale e confermando uno dei livelli di pressione fiscale più bassi dell’intera provincia».
Una scelta resa possibile anche grazie a una gestione attenta dei conti pubblici e ad alcune strategie di efficientamento già avviate. «Stiamo procedendo con interventi di relamping dell’illuminazione pubblica con tecnologia a LED che consentiranno importanti risparmi energetici – prosegue Guizzardi – e parallelamente stiamo lavorando sulla progressiva chiusura dei mutui. Questo ci permette di garantire la tenuta dei conti anche nel momento in cui, nei prossimi anni, verranno meno i fondi legati alla fusione dei Comuni».
Accanto alla stabilità fiscale, il Comune continua inoltre a sostenere direttamente il tessuto imprenditoriale attraverso strumenti dedicati. «Anche quest’anno è stato attivato il bando comunale a sostegno delle imprese del territorio con contributi a fondo perduto. Le richieste arrivate sono circa una quarantina e, come già accaduto negli anni precedenti, superano la disponibilità iniziale delle risorse. L’amministrazione ha quindi deciso di integrare ulteriormente i fondi per riuscire a soddisfare tutte le domande pervenute».
Per l’assessore alle Attività produttive il messaggio è chiaro: «Le nuove aperture di questi giorni, insieme agli ampliamenti aziendali che abbiamo recentemente comunicato, dimostrano che Terre del Reno è un territorio vivo e dinamico. Il nostro impegno è continuare a creare condizioni favorevoli per chi decide di investire qui, sostenendo il commercio, i servizi e le imprese che contribuiscono alla crescita e alla qualità della vita della nostra comunità».

