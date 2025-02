Terre del Reno premia le campionesse nazionali di jujitsu Mia Natalini e Stella Caniglia

Durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri sera, l’amministrazione comunale ha voluto celebrare il talento e l’impegno di due giovani atlete del territorio, Mia Natalini e Stella Caniglia, vincitrici della medaglia d’oro ai Campionati Italiani Giovanili 2025 di jujitsu nella specialità duo system. Le due ragazze hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale con la consegna di una targa da parte del sindaco Roberto Lodi e dell’assessore allo sport e alle politiche giovanili Alice Lodi.



“Mia e Stella rappresentano un esempio di dedizione e determinazione per tutti i giovani di Terre del Reno. Il loro risultato non è solo motivo di orgoglio per la nostra comunità, ma anche la dimostrazione di come l’impegno e il sacrificio portino a traguardi straordinari” ha dichiarato il sindaco Roberto Lodi, sottolineando il valore educativo dello sport e il supporto che il Comune intende continuare a garantire alle associazioni sportive locali.



L’assessore Alice Lodi ha elogiato non solo le due giovani atlete, ma anche l’ambiente sportivo che le ha formate: “Complimenti a Mia e Stella, davvero uno splendido risultato che ci riempie di orgoglio. Il merito va anche a chi, con passione e dedizione, trasmette loro i valori dello sport, insegnando che l’impegno, la costanza e lo spirito di squadra fanno la differenza, non solo nelle competizioni, ma nella vita.”



L’amministrazione comunale ha ribadito l’importanza di investire nello sport come strumento di crescita per le nuove generazioni e ha espresso il desiderio di continuare a supportare i giovani talenti del territorio.

