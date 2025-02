TERRE DEL RENO: promozione della “Città Solare”

Terre del Reno rafforza il suo impegno per un futuro sostenibile con l’aggiornamento e l’ampliamento del piano d’azione per la promozione della “Città Solare”. L’Amministrazione Comunale ha deliberato nuove misure per incentivare la produzione e l’uso di energie rinnovabili, puntando sulla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e su un maggiore coinvolgimento di cittadini e imprese nel processo di transizione energetica.



Il progetto si sviluppa in conformità con la legge 8/2020 e si propone di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, contrastare l’aumento dei costi energetici e promuovere l’autoconsumo collettivo di energia pulita. Un passo fondamentale verso la creazione di un modello energetico più equo, sostenibile ed efficiente.



“Oggi più che mai è fondamentale investire in un futuro sostenibile e rendere Terre del Reno un modello di innovazione energetica. Il nostro obiettivo è creare una rete di collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni per promuovere un’economia basata sulle energie rinnovabili e sull’efficienza energetica” ha dichiarato l’Assessore alle Attività Produttive e Ambiente Gianfranco Guizzardi.



Nei prossimi mesi, l’Amministrazione avvierà nuove iniziative di sensibilizzazione e formazione, coinvolgendo scuole, associazioni e aziende locali per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della questione energetica e ambientale. Il Comune sta lavorando anche alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, tra cui colonnine di ricarica per veicoli elettrici a prezzo agevolato e incentivi per la conversione energetica degli edifici pubblici e privati.



“L’energia rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo delle nostre comunità. Con il progetto Città Solare, vogliamo costruire un modello di crescita sostenibile che porti benefici economici, sociali e ambientali. Solo attraverso un impegno condiviso potremo garantire un futuro migliore per le prossime generazioni” ha aggiunto il Sindaco Roberto Lodi.



L’Amministrazione continuerà a monitorare l’evoluzione dei progetti e a informare la cittadinanza sulle opportunità di adesione alle Comunità Energetiche Rinnovabili. Terre del Reno si prepara così a consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità, unendo tecnologia, partecipazione e responsabilità ambientale.

