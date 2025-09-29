Terre del Reno: raccolti 35 chili di rifiuti e quasi un chilo di mozziconi in piazza Pertini

Sabato 27 settembre, in occasione dell’iniziativa internazionale Sea & Rivers promossa da Plastic Free Onlus, anche il Comune di Terre del Reno ha fatto la sua parte con un intervento di raccolta che ha interessato Piazza Pertini nella frazione di Sant’Agostino.



Un’area molto frequentata e spesso utilizzata per eventi pubblici, che nascondeva nelle aiuole coperte da cespugli una vera e propria invasione di coriandoli e mozziconi di sigaretta, segno tangibile di comportamenti poco rispettosi dell’ambiente. Nonostante la difficoltà di rimuoverli, grazie all’impegno e all’entusiasmo dei 23 volontari – tra cui molti bambini, veri protagonisti della giornata – è stato possibile raccogliere 35 chili di rifiuti indifferenziati, numerosi ingombranti e circa 950 grammi di mozziconi.



L’iniziativa è stata coordinata dalla referente Annalisa Bottazzi, che ha sottolineato l’importanza dell’educazione ambientale fin dalla giovane età: proprio i più piccoli, con il loro esempio, hanno dato una lezione di attenzione e cura del bene comune.



Anche quest’anno MINI Italia ha rinnovato il proprio supporto all’iniziativa con il progetto “MINI for the Planet”, che esprime l’impegno concreto del brand per la salvaguardia dell’ambiente, condividendo con Plastic Free i valori di responsabilità e partecipazione attiva.



«Voglio ringraziare di cuore i volontari che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore Gianfranco Guizzardi –. Il loro impegno, unito all’entusiasmo dei bambini, dimostra come il senso civico e l’amore per il territorio possano trasformarsi in azioni concrete che migliorano la qualità della vita di tutti. Eventi come questo ci ricordano che la tutela dell’ambiente parte da ciascuno di noi, ogni giorno».



Quella di Sant’Agostino è stata una mattinata semplice ma significativa, in cui la comunità si è unita per ridare decoro a uno spazio pubblico molto amato. Ogni coriandolo raccolto è diventato un piccolo gesto di rispetto verso il nostro Pianeta.

