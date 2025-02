TERRE DEL RENO TRA I 122 COMUNI PLASTIC FREE: L’8 FEBBRAIO UN EVENTO PER L’AMBIENTE

Il Comune di Terre del Reno, recentemente riconosciuto tra i 122 Comuni Plastic Free 2025, è pronto a confermare il proprio impegno nella tutela ambientale con un’importante iniziativa. Sabato 8 febbraio 2025, con ritrovo alle 14:30 in Piazza Matteuzzi a Mirabello (Centro Sociale), si terrà una giornata di raccolta mozziconi di sigaretta e piccoli rifiuti, organizzata dall’associazione Plastic Free Onlus, con il patrocinio del Comune di Terre del Reno e la collaborazione di CLARA.

L’evento si inserisce nel più ampio programma di azioni promosse da Plastic Free per contrastare l’inquinamento da plastica e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela ambientale. Un’azione concreta, che vuole essere un’opportunità per i cittadini di tutte le età di contribuire a rendere più pulito il territorio.

L’Assessore all’Ambiente Gianfranco Guizzardi commenta:

“Siamo orgogliosi che Terre del Reno sia stato riconosciuto tra i 122 Comuni Plastic Free d’Italia per il 2025. Questo titolo rappresenta un impegno che vogliamo onorare con iniziative concrete, coinvolgendo direttamente i cittadini. L’8 febbraio sarà un’occasione per dimostrare che, insieme, possiamo davvero fare la differenza nella lotta contro l’inquinamento ambientale. Un ringraziamento speciale va ad Annalisa Bottazzi, che con il suo costante impegno contribuisce in modo significativo alla realizzazione di queste iniziative e alla sensibilizzazione sul nostro territorio.”

Ai volontari si raccomanda di portare guanti e, se disponibili, pinze per la raccolta. Chi ne fosse sprovvisto potrà ricevere la maglietta Plastic Free in omaggio. I minori devono essere accompagnati da un adulto.

