TERRE DEL RENO: Violenza sulle donne, divieto di avvicinamento per lo stalker

La sera di lunedì 19 dicembre 2022, i Carabinieri della Stazione di Terre del Reno (Fe), hanno rintracciato nella giurisdizione il 35 enne ferrarese V.C. il quale, a seguito delle denunce presentate dalla ex compagna, per una serie di vessazioni e maltrattamenti psicologici protratti nel tempo, è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale estense, accolte le richieste della Procura della Repubblica, aderenti a quanto rappresentato dall’Arma locale, ha ritenuto di dover emettere l’ordinanza restrittiva a carico dell’indagato, a tutela della vittima del reato. A seguito della notifica del provvedimento, da parte dei Carabinieri, l’uomo dovrà astenersi dall’avvicinarsi alla parte offesa e di frequentare i luoghi ove la stessa svolge le proprie attività, reso edotto che la violazione della misura imposta comporterebbe un’ulteriore violazione di natura penale ed un possibile aggravamento del provvedimento. Prosegue, su tutta la provincia estense, il quotidiano impegno dei militari dell’Arma a tutela delle donne maltrattate e più in generale delle persone rientranti nelle fasce deboli e protette, sia con attività preventive di informazione e consulenza che con azioni di contrasto ai reati in materia, con denunce, arresti e richieste di misure cautelari.

