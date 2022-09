Terza edizione del Festival InDipendenze in programma a Cento il 14 e 15 ottobre 2022′

Festival InDipendenze, che si svolgerà a Cento il 14 e 15 ottobre 2022, presso il Centro Pandurera:

“Dopo il successo delle prime due edizioni che sono state ospitate da Vigarano Mainarda, prosegue il cammino di crescita di questo progetto ideato nel 2019 dalla docente Agnese De Michele insieme alla giornalista e scrittrice Angela Iantosca e che quest’anno sarà ospitato dal Comune di Cento.

“Siamo molto emozionate ed orgogliose di questa nuova avventura che ci vedrà operative su un territorio che conta più di 30mila abitanti e soprattutto numerosi istituti scolastici con i quali collaborare”, ha dichiarato Agnese De Michele.

“Come Direttore Artistico sto procedendo, in accordo con la De Michele, a curare le ultime fasi organizzative riguardanti gli ospiti che renderanno straordinaria questa edizione. Ad aprire il Festival sarà Andrea Franzoso per affrontare con i giovani il tema del bullismo. Infatti, Franzoso ha recentemente pubblicato il libro “Ero un bullo” (DeAgostini) sulla storia di Daniel Zaccaro ex bullo ed oggi educatore. Seguiranno incontri sul tema del caporalato con Marco Omizzolo, sul tema delle tossicodipendenze con Federico Samaden e sul tema delle mafie, con Luisa Impastato, Giannino Durante e Pino Perna. A questo proposito, a 30 anni dalla scomparsa dei giudici Falcone e Borsellino volevamo far incontrare agli studenti testimoni vivi del nostro tempo, capaci di trasmettere coraggio e forza attraverso le loro toccanti testimonianze”.

Come sempre saranno gli studenti i protagonisti del Festival: saranno loro, infatti, dopo essere stati preparati dalla De Michele e dalla Iantosca, ad intervistare gli ospiti.

“Si annuncia una due giorni ricca di sorprese, durante la quale saranno sempre più coinvolti gli studenti, attraverso delle attività nuove”, aggiunge la Iantosca.

Molto felice di ospitare il Festival si è detto il Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi: “Sono orgoglioso che la nostra città sia capace di intercettare eventi culturali ed educativi di questa importanza. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi potranno partecipare a laboratori ed esperienze costruite dalle ideatrici del progetto che ringrazio per il loro lavoro. Il Festival si terrà il 14 e il 15 ottobre nelle nostre scuole: un’opportunità di dialogo e riflessione sui temi della legalità, dell’antimafia e del bullismo con personalità di rilevanza nazionale. Tematiche sulle quali le studentesse e gli studenti, in prima persona, saranno coinvolti grazie a percorsi di formazione e approfondimento. Cento sarà la casa di questo festival, un luogo dove potrà mettere le radici e di questo siamo molto contenti”.

Una felicitazione condivisa dalla consigliera con delega alla Legalità Laura Riviello: “Il Festival è stato inserito nel progetto SMART del Comune che prevede una serie di attività che intendono migliorare la qualità della vita dei cittadini del Comune, attraverso il potenziamento della sicurezza urbana con l’attuazione di eventi, attività culturali e sportive, con una particolare attenzione ai più giovani. Il Festival si allinea perfettamente con questo strumento ideato dall’amministrazione Accorsi e che vede coinvolti tre Assessorati (Sicurezza, Cultura, Volontariato) e due consiglieri con delega alla Legalità e alle Politiche giovanili, poiché consente di affrontare tematiche che rientrano nel più ampio tema della sicurezza utilizzando più canali ed affrontando la questione ad ampio respiro”.

Il Festival InDipendenze 2022, che ha ricevuto il contributo della Regione Emilia Romagna, ha il patrocinio gratuito della Fondazione Franco Demarchi.

Si ringraziano inoltre per il sostegno il Rotary, il Rotaract e le Consorti del Rotary Cento.

Il programma:

14 ottobre ore 10.00: “Ero un bullo”, con Andrea Franzoso.

14 ottobre ore 15.00: “Uomini, donne e caporali”, con Marco Omizzolo.

15 ottobre ore 10.00: “Fotogrammi stupefacenti”, con Federico Samaden.

15 ottobre ore 15.30: “Vivi”, con Luisa Impastato, Giannino Durante e Pino Perna.”

