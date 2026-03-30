Tezenis Verona – Sella Cento 84-83: la Benedetto lotta fino alla sirena, ma il finale premia la Scaligera

33ª giornata di Serie A2 Old Wild West: la Benedetto Sella Cento in trasferta prova a muovere la classifica sul parquet del Pala AGSM AIM contro la Scaligera Tezenis Verona, reduce da quattro vittorie consecutive.

Ex della gara: Gabe DeVoe e Federico Zampini.

Coach Di Paolantonio si affida inizialmente a Berdini, DeVoe, Conti, Davis e Fall; dall’altra parte coach Ramagli risponde con Johnson, McGee, Spanghero, Loro e Poser.

L’avvio è equilibrato, ma è Cento a trovare per prima ritmo e continuità: Fall sblocca i suoi, Berdini colpisce anche dall’arco e la Sella prova subito ad allungare. Verona resta a contatto e riesce anche a mettere la testa avanti con una tripla di Monaldi, in una fase di continui ribaltamenti. Nel finale di periodo, però, la Benedetto alza l’intensità difensiva e trova il break più importante, sfruttando transizioni e seconde opportunità fino al massimo vantaggio. Il primo quarto si chiude sul 18-25.

Nel secondo periodo Verona cambia passo e alza l’efficacia offensiva, rientrando rapidamente fino al sorpasso. La Sella perde un po’ di fluidità rispetto ai primi dieci minuti, pur restando in scia grazie ad alcune iniziative personali. La partita resta viva ed equilibrata, ma nella parte finale del quarto i padroni di casa riescono a gestire meglio i possessi e a trovare maggiore continuità, andando all’intervallo avanti 46-41.

Al rientro dagli spogliatoi Verona prova a indirizzare la gara con un avvio deciso che vale subito un allungo importante. Cento fatica a trovare ritmo offensivo e continuità, affidandosi a sprazzi dei suoi esterni senza però riuscire a ricucire davvero lo strappo. I gialloblù controllano l’inerzia del match e mantengono un margine in doppia cifra per buona parte del periodo, con la Sella che prova a restare agganciata senza però trovare lo spunto giusto. Il terzo quarto si chiude sul 67-56.

Nell’ultimo periodo la Benedetto tira fuori ancor più carattere e rientra con grande energia: Tanfoglio guida la rimonta insieme a Davis e DeVoe, riportando progressivamente Cento fino a un possesso di distanza. Il finale è punto a punto, con gli ospiti che rosicchiano terreno azione dopo azione. La tripla di Tanfoglio sulla sirena però non basta a colmare i 4 punti di distanza dai padroni di casa: finisce 84-83, con Cento che paga il passaggio a vuoto del terzo quarto, ma conferma ancora una volta carattere e capacità di restare in partita fino alla fine dei quaranta minuti.

Ora testa alle ultime cinque giornate di campionato, a partire dalla prossima sfida casalinga contro l’Urania Milano, in programma alla Baltur Arena alla vigilia di Pasqua.

TABELLINI

Tezenis Verona:

McGee 19, Zampini 16, Poser 12, Baldi ROssi 10, Johnson 9, Monaldi 7, Serpilli 5, Loro 4, Bolpin 2, Spanghero, Kuzmanic NE

Sella Cento:

Davis 16, Conti 15, DeVoe 14, Tanfoglio 14, Montano 7, Tiberti 5, Berdini 5, Fall 3, Arletti 2, Moretti 2, Guerrieri NE, Piazzi NE

Foto di Antonio Iachini

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