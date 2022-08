Tieni in forma il tuo cuore: torna la clinica mobile per la prevenzione cardiovascolare

La clinica mobile ‘del cuore’ torna a Ferrara, confermata come prima tappa della campagna regionale “Tieni in forma il tuo cuore” per la prevenzione del rischio cardiovascolare.

E, per questa seconda edizione, sposa la prevenzione a tutto tondo con un calendario ricco di eventi organizzato da Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con la collaborazione delle amministrazioni comunali e delle associazioni locali delle città coinvolte in questo ‘mese della prevenzione cardiovascolare’.

L’appuntamento clou di sabato 3 settembre in piazza Castello è organizzato in collaborazione con Comune di Ferrara, Associazione Nazionale Carabinieri, Protezione Civile e CittadinanzAttiva.

Clinica mobile in piazza Castello

Sabato 3 settembre, dalle ore 10 alle 18, piazza Castello si trasforma in una vera e propria “piazza della prevenzione” dove la cittadinanza può effettuare un check-up gratuito e senza prenotazione del proprio livello di rischio cardiovascolare e ricevere indicazioni utili per la salute.

Nel truck attrezzato, medici e infermieri delle aziende sanitarie AUSL e OSPFEeffettueranno i test per valutare la carta del rischio, ovvero stimare la probabilità di avere nei prossimi anni una grave malattia cardiovascolare e di modificare, in ottica preventiva, lo stile di vita.

Verranno seguite tre analisi: determinazione dell’assetto lipidico e glucidico, con un semplice prelievo di una goccia di sangue capillare; la rilevazione dei principali parametri vitali, come pressione arteriosa e indice di massa corporea (BMI); e lo screening della fibrillazione atriale asintomatica.

Ci sarà anche il counseling finale da parte del cardiologo: i soggetti più a rischio verranno invitati a contattare il proprio medico di famiglia e, in caso di riscontro di patologia, verrà garantita una visita presso la cardiologia di riferimento del territorio.

Costruiamo salute: counseling su prevenzione e sani stili di vita

Davanti alla clinica mobile saranno attivi quattro gazebo con cardiologi, personale del Dipartimento di Sanità Pubblica e delle Cure Primarie, operatori della Medicina dello Sport, infermieri di famiglia e di comunità (IFEC) e l’Unità di Strada del SerD, a disposizione dei cittadini per attività di counseling sui comportamenti necessari per prevenire e ridurre i danni diffondendo buone pratiche per quanto riguarda attività fisica, alimentazione sana, stop al fumo e prevenzione dentale.

Per l’occasione verranno offerte infatti consulenze e sensibilizzazione sulle attività di promozione della salute e di sani stili di vita previste nel Piano Regionale della Prevenzione, anche attraverso pannelli con QR code grazie ai quali le persone potranno, dal loro cellulare, collegarsi alle relative pagine informative dei siti aziendale e regionale.

Palestra a cielo aperto sulle Mura

Dalla teoria… alla pratica, a partire dall’attività fisica. Contestualmente, dalle ore 10 alle 12, la Medicina dello Sport, in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara, proporrà brevi sedute di attività motoria (esercizi aerobici, di forza e mobilità articolare) nelle due palestre a cielo aperto dislocate lungo il percorso delle Mura cittadine, presso la Porta degli Angeli e in via Belvedere.

Saranno presenti chinesiologi esperti che mostreranno il corretto utilizzo degli attrezzi pubblici presenti nell’area fitness e forniranno ai partecipanti informazioni riguardo ai benefici per la salute derivanti dalla pratica regolare di esercizio fisico. Attività fisica che si può monitorare direttamente tramite il contapassi, distribuito gratuitamente ai partecipanti fino a esaurimento scorte.

Prevenzione sempre più sul territorio

La prevenzione si fa sempre di più sul territorio e dunque, per tenere in forma il proprio cuore, arriva anche in provincia con attività di prevenzione il 16 settembre al Delta e il 30 settembre a Cento e pomeriggi informativi il 9 settembre alla Casa della Salute di Comacchio e il 23 settembre in quella di Bondeno.

