Torna Art & Ciocc – XI edizione – inaugurazione ufficiale il 14.02 alle ore 12,30 in piazza Trento Trieste – FERRARA

Torna una dolce tradizione a FERRARA: la città estense è pronta a festeggiare la ricorrenza di San Valentino con la dolcezza di ART & CIOCC® Il tour dei cioccolatieri, sarà in Piazza Trento Trieste dal 13 al 16 febbraio dalle 9 alle 21.

ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri è promosso da Confcommercio Ferrara con il Patrocinio del Comune di Ferrara, mentre l’organizzazione è a cura di Mark.Co.&Co.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione sarà venerdì 14 febbraio alle ore 12,30 in piazza Trento Trieste alla presenza di Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara e di Davide Urban direttore generale della nostra Associazione. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale saranno gli assessori Francesco Carità ed Angela Travagli mentre per l’Ente Camerale di Ferrara Ravenna è prevista la presenza di Mauro Giannattasio, segretario generale.

A coordinare il momento sarà Roberto Donolato patron di Mark.Co.&Co.

La stampa è invitata.

Art & Ciocc – XI edizione

La “carovana” dei cioccolatieri è a Ferrara per l’undicesima edizione dopo le tappe di Bassano del Grappa, Ravenna, Padova e Asiago.

Come sempre i maestri cioccolatieri legati al tour provengono da varie regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia, un vero e proprio viaggio attraversando tutte le declinazioni del cioccolato con prodotti legati alle varie specialità e tradizioni regionali.

L’obiettivo del tour ART & CIOCC®, infatti, oltre ad animare le piazze e centri storici è proprio quello di promuovere il consumo del cioccolato artigianale proponendo, tra i vari prodotti, anche le tavolette create con il metodo “bean to bar”, ovvero “dalla fava alla tavoletta”. Fare “bean to bar” significa produrre il proprio personale cioccolato con due ingredienti: il cacao e lo zucchero.

Novità rispetto alla precedente edizione è il Laboratorio di Piazza all’interno del quale la chocolate maker Valentina Brando si esibirà in showcooking e dimostrazioni per condividere con il pubblico i segreti del cioccolato ed insegnare alcuni trucchi e segreti per la sua preparazione a casa.

E’ proprio l’unicità del cioccolato creato artigianalmente il punto di forza del tour ART & CIOCC® che permette ai visitatori di scoprire il “cibo degli dei” in svariate tipologie e forme: tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, tartufi, liquori al cioccolato e “spezzati” di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili, oltre alla soggettistica con décolleté, scarpini da calcio, ferri e attrezzi, personaggi dei cartoon tutti in cioccolato.

LABORATORIO DI PIAZZA

Showcooking della Chocolate Maker Valentina Brando

Giovedì 13 febbraio ore 16.00

Venerdì 14 febbraio ore 11.00 e ore 16.00

Sabato 15 febbraio ore 11.00 e ore 17.30

Domenica 16 febbraio ore 16.00 e ore 17.30

TITOLO: Trucchi e segreti per la preparazione del cioccolato a casa.

Principi base per riuscire a temperare il cioccolato a casa e conoscere la sua massima versatilità utilizzando diversi tipi di stampi. Modellaggio, farcitura e decorazione di praline.

Venerdì 14 febbraio ore 17.30

Sabato 15 febbraio ore 16.00

Domenica 16 febbraio ore 11.00

TITOLO: L’aperitivo salato. Abbinamenti al cioccolato.

Preparazione di creme, frutta sabbiata, gianduia, grissini e tanto altro abbinato ai prodotti salati che compongono il nostro classico tagliere per aperitivo.

