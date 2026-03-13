Torna Ferrara Organistica la rassegna di musica per organo del Conservatorio di Ferrara

Domenica 15 marzo ritorna la rassegna Ferrara Organistica organizzata dal Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara in collaborazione con le parrocchie della città e provincia, e da quest’anno con un appuntamento fuori territorio provinciale presso la parrocchia di San Pietro in Casale (Bologna)

SAN PIETRO IN CASALE (BO) | Con la Primavera, torna puntuale Ferrara Organistica, tradizionale rassegna di musica per Organo del Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, che si propone, tra l’altro, di valorizzare il patrimonio organario cittadino e dei territori limitrofi attraverso concerti che coinvolgano docenti e allievi, nonché ensemble musicali vari, della massima istituzione musicale ferrarese.

Quello che si tiene domenica 15 marzo alle 15.30 presso la Parrocchia di SS. Pietro e Paolo di San Pietro in Casale dal titolo “Bach & Händel…In Chordis, Vocibus Et Organo” con musiche di G.F. Händel, J.S. Bach, W. De Fesch, G. Ph. Telemann vede come protagonisti la giovane organista Anna Govoni, i Solisti della Classe di Canto Rinascimentale e Barocco e il Concentus Musicus Fe’ Antica del Conservatorio di Ferrara diretti da Perikli Pite.

Il 1685 è riconosciuto come l’anno della Musica per eccellenza: lungo i suoi mesi vedono la luce Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel e Domenico Scarlatti, personaggi che marchiano a fuoco il costume musicale del proprio tempo. Il concerto in programma concentrerà la propria attenzione sui primi due, entrambi nati tra Sassonia e Turingia, e profondamente intrisi di spiritualità protestante, ma altrettanto profondamente diversi nel loro linguaggio e nel cammino cui saranno destinati: Bach rappresenterà la conservazione della antica arte del contrappunto e della fuga, estraneo al mainstream musicale del tempo, nell’ultima parte della sua vita attivo come oscuro Kantor nella chiesa di S.Tommaso a Lipsia; l’altro sarà ben presto assoldato al servizio della Corona inglese (a quel tempo strettamente connessa per via genealogica alla Germania) e dedito alla produzione di grandi Opere ed Oratori, vero talent scout “ante litteram “di cantanti e strumentisti e uomo di mondo a tutti gli effetti. Ne conseguono due stili differenti nell’approccio al comune lessico musicale barocco – grandioso ma austero quello di Bach, sensuale e disinvolto, quello di Händel – .Tale differenza emerge anche nel confronto tra due opere miliari: il Magnificat BWV 243 e i Concerti Op. 4 per Organo e Orchestra del Genio di Halle, dei quali verranno proposti alcuni estratti. Nelle Arie del suo Magnificat, Bach conferma una cantabilità umbratile e pervasa da un religioso lirismo di marca pietistica luterana, nonostante il tema del Culto mariano sia estraneo alla teologia protestante. Nei concerti op.4 – non a caso pensati come intermezzi strumentali da inserire in Opere ed Oratori, per essere quindi eseguiti in ambito teatrale – Händel propone un uso dell’organo pienamente orchestrale, virtuoso ed esuberante, con richiesta all’esecutore di notevoli capacità tecniche (si narra fosse lui stesso ad eseguirli…): è l’apoteosi del Concerto all’italiana. Di questo monumento verranno proposti i concerti n.2, in si bemolle maggiore, e n. 4 in Fa maggiore, affidati alle mani della giovane Anna Govoni.

La rassegna proseguirà poi nel mese di maggio con tre appuntamenti, rispettivamente il 3 maggio a Terre del Reno, l’8 maggio a Ferrara nella Chiesa di Santo Stefano e il 31 maggio a Comacchio nella Concattedrale di San Cassiano. Tutti i concerti sono ad ingresso libero programma completo consultabile sul sito www.consfe.it

