Torna ‘La Musica Batte il Tumore’ concerto e raccolta fondi per la ricerca contro il cancro. Sabato 27 maggio al ‘Parco l’Isola che non c’è’ di Pieve di Cento in ricordo di Paolo Campanini

Paolo Campanini

Il 27 maggio 2023 torna a Pieve di Cento il concertone: “La Musica Batte il Tumore” Vol.2. promosso dall’associazione Pieve Skin, a partire dalle 18.00 al Parco “L’Isola che non c’è”. I fondi raccolti saranno destinati alla ricerca sul tumore al pancreas, la patologia che colpì Paolo Campanini, promotore dell’iniziativa scomparso ormai un anno fa.Cibo, solidarietà e musica furono gli ingredienti che un anno fa, per la prima edizione del concertone attrassero centinaia di persone e permisero di raccogliere per ANT oltre 14.000 euro grazie ai quali venne organizzata una campagna di screening dei noduli tiroidei con oltre 120 visite gratuite.Sabato 27 maggio, suoneranno dal vivo tre gruppi musicali alternandosi sul palco: Quadraphonic, Anthera e Pevel_Skin.Come disse Paolo Campanini ormai un anno fa durante il concerto, con parole che ancora toccano tutti noi nel profondo: “Noi siamo pronti e non possiamo permetterci di non esserlo. Vogliamo dare il nostro contributo per aiutare coloro che ogni giorno tra mille difficoltà combattono l’oscuro passeggero che si annida dentro qualcuno di noi. Lo facciamo con il cuore sapendo che se se riusciamo ad aiutarne uno, ne abbiamo aiutati indirettamente cento.”Maggiori informazioni sulle pagine Facebook e Instagram Pieve Skin o sul sito www.pieveskin.it

